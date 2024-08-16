https://ria.ru/20240816/nko-1966506147.html

В ГД предложат подключить НКО к профилактике нарушений в сфере миграции

В ГД предложат подключить НКО к профилактике нарушений в сфере миграции - РИА Новости, 16.08.2024

В ГД предложат подключить НКО к профилактике нарушений в сфере миграции

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) и депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который позволит подключить некоммерческие организации РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:06

2024-08-16T01:06

2024-08-16T01:06

россия

ярослав нилов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) и депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который позволит подключить некоммерческие организации к профилактике нарушений в сфере миграционного законодательства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроектом вносится изменение в подпункт 15 пункта 1 статьи 311 Федерального закона "О некоммерческих организациях", согласно которому деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций дополняется профилактикой нарушений миграционного законодательства и противодействием нелегальной миграции", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что по закону "О некоммерческих организациях" органы госвласти, публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления могут поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами определенных видов деятельности - одним из таких видов деятельности является социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. "Учитывая сложную ситуацию с миграцией в нашей стране, полагаем целесообразным данный вид деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций дополнить профилактикой нарушений миграционного законодательства и противодействием нелегальной миграции", - отмечается в документе. По мнению авторов законопроекта, данная норма позволит более эффективно противодействовать нарушению миграционного законодательства и нелегальной миграции в России.

https://ria.ru/20240809/migranty-1965102953.html

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россия, ярослав нилов, госдума рф, общество