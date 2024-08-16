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Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе - РИА Новости, 16.08.2024
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06:25 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/nikopol-1966517882.html
Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе
Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе - РИА Новости, 16.08.2024
Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе
В питьевой воде в подконтрольном ВСУ городе Никополе Днепропетровской области Украины обнаружены сальмонеллы, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:25
2024-08-16T06:25
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. В питьевой воде в подконтрольном ВСУ городе Никополе Днепропетровской области Украины обнаружены сальмонеллы, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города Херсон. "В город Никополь из города Кропивницкий прибыли специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний для выявления фактов распространения инфекций. Ими были взяты пробы водопроводной воды, в которых был выявлен высокий уровень бактериального заражения: общие колиморфные бактерии 4200 ед./100 мл (норма не более 1000); колифаги - 300 ед./100 мл (норма не более 10/100); сальмонеллы - 1200/л (не должны содержаться)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, основной причиной превышения допустимого уровня болезнетворных бактерий в питьевой воде является бесконтрольное поступление в Днепр неочищенных сточных вод, что происходит из-за неисправности специальных очистных сооружений. Ранее подполье сообщило РИА Новости, что киевский режим отправляет в лабораторию в Брюсселе образцы зараженной воды из Днепра и биоматериалы скончавшихся в Херсоне от инфекций людей.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950878582.html
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брюссель, херсон, в мире
Брюссель, Херсон, В мире
Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе

Подполье: в питьевой воде в подконтрольном ВСУ Никополе нашли сальмонеллы

© Фото : предоставлено пресс-службой ДГТУПробиотик Bacillus subtilis в питательной среде
Пробиотик Bacillus subtilis в питательной среде - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДГТУ
Пробиотик Bacillus subtilis в питательной среде. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. В питьевой воде в подконтрольном ВСУ городе Никополе Днепропетровской области Украины обнаружены сальмонеллы, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города Херсон.
«
"В город Никополь из города Кропивницкий прибыли специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний для выявления фактов распространения инфекций. Ими были взяты пробы водопроводной воды, в которых был выявлен высокий уровень бактериального заражения: общие колиморфные бактерии 4200 ед./100 мл (норма не более 1000); колифаги - 300 ед./100 мл (норма не более 10/100); сальмонеллы - 1200/л (не должны содержаться)", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, основной причиной превышения допустимого уровня болезнетворных бактерий в питьевой воде является бесконтрольное поступление в Днепр неочищенных сточных вод, что происходит из-за неисправности специальных очистных сооружений.
Ранее подполье сообщило РИА Новости, что киевский режим отправляет в лабораторию в Брюсселе образцы зараженной воды из Днепра и биоматериалы скончавшихся в Херсоне от инфекций людей.
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