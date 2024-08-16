https://ria.ru/20240816/nikopol-1966517882.html

Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе

Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе - РИА Новости, 16.08.2024

Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе

В питьевой воде в подконтрольном ВСУ городе Никополе Днепропетровской области Украины обнаружены сальмонеллы, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:25

2024-08-16T06:25

2024-08-16T06:25

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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. В питьевой воде в подконтрольном ВСУ городе Никополе Днепропетровской области Украины обнаружены сальмонеллы, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города Херсон. "В город Никополь из города Кропивницкий прибыли специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний для выявления фактов распространения инфекций. Ими были взяты пробы водопроводной воды, в которых был выявлен высокий уровень бактериального заражения: общие колиморфные бактерии 4200 ед./100 мл (норма не более 1000); колифаги - 300 ед./100 мл (норма не более 10/100); сальмонеллы - 1200/л (не должны содержаться)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, основной причиной превышения допустимого уровня болезнетворных бактерий в питьевой воде является бесконтрольное поступление в Днепр неочищенных сточных вод, что происходит из-за неисправности специальных очистных сооружений. Ранее подполье сообщило РИА Новости, что киевский режим отправляет в лабораторию в Брюсселе образцы зараженной воды из Днепра и биоматериалы скончавшихся в Херсоне от инфекций людей.

https://ria.ru/20240606/nikopol-1950878582.html

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