https://ria.ru/20240816/nikolaev-1966620071.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на юге Украины, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:31

2024-08-16T15:31

2024-08-16T15:31

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на юге Украины, сообщает агентство РБК-Украина. "В Николаеве прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, воздушная тревога в Николаевской области во время взрывов объявлена не была.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

николаевская область

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