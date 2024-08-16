https://ria.ru/20240816/nikolaev-1966620071.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на юге Украины, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:31
2024-08-16T15:31
2024-08-16T15:31
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на юге Украины, сообщает агентство РБК-Украина. "В Николаеве прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, воздушная тревога в Николаевской области во время взрывов объявлена не была.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
РБК-Украина: в Николаеве на юге Украины прогремели взрывы