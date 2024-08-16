https://ria.ru/20240816/nato-1966502494.html

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев

Запад активно выполняет стратегию сковывания России на Черном море, НАТО готовится нарастить свое присутствие там в нарушение конвенции Монтрё, заявил помощник... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:06

2024-08-16T00:06

2024-08-16T00:06

николай патрушев

нато

владимир путин

черное море

сша

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад активно выполняет стратегию сковывания России на Черном море, НАТО готовится нарастить свое присутствие там в нарушение конвенции Монтрё, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтрё", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". "Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности", - добавил он. Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html

https://ria.ru/20240725/patrushev-1962000022.html

черное море

сша

россия

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николай патрушев, нато, владимир путин, черное море, сша, россия