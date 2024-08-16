https://ria.ru/20240816/naemniki-1966613097.html
Шведский, хорватский и британский наемники внесены в список террористов
Шведский, хорватский и британский наемники внесены в список террористов - РИА Новости, 16.08.2024
Шведский, хорватский и британский наемники внесены в список террористов
Воевавшие на стороне ВСУ шведский, хорватский и британский наемники внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:02
2024-08-16T15:02
2024-08-16T15:06
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загреб
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воевавшие на стороне ВСУ шведский, хорватский и британский наемники внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... 36. Густавссон Матиас*, 03.06.1975 г.р. , г. Стокгольм, Швеция; 37. Пребег Векослав*, 05.06.1982 г.р. , г. Загреб, Хорватия; 38. Хардинг Джон*, 19.04.1963 г.р. , г. Сандерленд графства Гайн-Энд-Унр, Королевство Великобритания", - говорится в перечне.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html
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в мире, стокгольм (город), швеция, загреб, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Стокгольм (город), Швеция, Загреб, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Шведский, хорватский и британский наемники внесены в список террористов
Трое наемников, воевавшие за ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов