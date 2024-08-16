https://ria.ru/20240816/most-1966680722.html
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:26
2024-08-16T19:26
2024-08-16T19:42
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966672834_0:255:960:795_1920x0_80_0_0_ca6c3a7b27acb637160017aff5e33edb.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram."В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией", — сообщил он.Глава региона добавил, что продолжает работу оперативный штаб, "по итогам будут опубликованы соответствующие решения".Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966499890.html
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966661414.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966672834_0:165:960:885_1920x0_80_0_0_e6178a78dd5a2c4e115ef5557adbfeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Автомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ