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Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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19:26 16.08.2024 (обновлено: 19:42 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/most-1966680722.html
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:26
2024-08-16T19:42
курская область
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram."В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией", — сообщил он.Глава региона добавил, что продолжает работу оперативный штаб, "по итогам будут опубликованы соответствующие решения".Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966499890.html
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курская область
Курская область
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области

Автомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ

© Фото : соцсетиРазрушенный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области
Разрушенный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Разрушенный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.
«
"В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией", — сообщил он.
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Глава региона добавил, что продолжает работу оперативный штаб, "по итогам будут опубликованы соответствующие решения".
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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