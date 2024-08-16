https://ria.ru/20240816/moskva-1966613956.html

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП - РИА Новости, 16.08.2024

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП

Несколько человек устроили потасовку, в которой в ход пошел травматический пистолет, после столкновения машин на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:04

2024-08-16T15:04

2024-08-16T15:04

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку, в которой в ход пошел травматический пистолет, после столкновения машин на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительным данным, на Кавказском бульваре между гражданами произошел конфликт из-за случившейся дорожной аварии, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического оружия", - говорится в сообщении. Уточняется, что Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.

https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html

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