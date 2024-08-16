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На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП - РИА Новости, 16.08.2024
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15:04 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/moskva-1966613956.html
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП - РИА Новости, 16.08.2024
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП
Несколько человек устроили потасовку, в которой в ход пошел травматический пистолет, после столкновения машин на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:04
2024-08-16T15:04
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку, в которой в ход пошел травматический пистолет, после столкновения машин на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительным данным, на Кавказском бульваре между гражданами произошел конфликт из-за случившейся дорожной аварии, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического оружия", - говорится в сообщении. Уточняется, что Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы, ДТП
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой после ДТП

В Москве устроили потасовку со стрельбой из травматики после столкновения машин

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКонфликт на Кавказском бульваре в Москве
Конфликт на Кавказском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Конфликт на Кавказском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку, в которой в ход пошел травматический пистолет, после столкновения машин на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
"По предварительным данным, на Кавказском бульваре между гражданами произошел конфликт из-за случившейся дорожной аварии, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического оружия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.
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