https://ria.ru/20240816/moskva-1966542980.html

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены - РИА Новости, 16.08.2024

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены, он пройдет с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:56

2024-08-16T10:56

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены, он пройдет с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сообщаем о переносе сроков дорожного ремонта на Тверской улице. Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской улицы - от Моховой улицы до Пушкинской площади в обе стороны - пройдут с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто, 34 тысячи квадратных метров асфальта заменят по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. "Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2020 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится улица, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Кроме того, эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки. Без ее применения ремонт занял бы более недели", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240816/moskva-1966534033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы