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Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены - РИА Новости, 16.08.2024
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Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены
Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены - РИА Новости, 16.08.2024
Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены
Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены, он пройдет с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:56
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены, он пройдет с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сообщаем о переносе сроков дорожного ремонта на Тверской улице. Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской улицы - от Моховой улицы до Пушкинской площади в обе стороны - пройдут с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто, 34 тысячи квадратных метров асфальта заменят по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. "Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2020 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится улица, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Кроме того, эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки. Без ее применения ремонт занял бы более недели", - уточняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Тверской улице в Москве
Люди на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди на Тверской улице в Москве
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сроки дорожного ремонта на Тверской улице в Москве перенесены, он пройдет с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сообщаем о переносе сроков дорожного ремонта на Тверской улице. Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской улицы - от Моховой улицы до Пушкинской площади в обе стороны - пройдут с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто, 34 тысячи квадратных метров асфальта заменят по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части.
"Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2020 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится улица, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Кроме того, эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки. Без ее применения ремонт занял бы более недели", - уточняется в сообщении.
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