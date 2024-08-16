https://ria.ru/20240816/moskva-1966527089.html

В Москве спасли пациентку с редким опухолевым тромбом

В Москве спасли пациентку с редким опухолевым тромбом - РИА Новости, 16.08.2024

В Москве спасли пациентку с редким опухолевым тромбом

Хирурги Боткинской больницы в Москве спасли пациентку с редким опухолевым тромбом, ей удалили почку с опухолью и весь опухолевый тромб, в том числе из сердца,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:01

2024-08-16T09:01

2024-08-16T11:56

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Хирурги Боткинской больницы в Москве спасли пациентку с редким опухолевым тромбом, ей удалили почку с опухолью и весь опухолевый тромб, в том числе из сердца, рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В течение пяти часов мультидисциплинарная команда Боткинской больницы, состоящая в том числе из онкоурологов, сосудистого хирурга и кардиохирурга, выполнила сложную операцию по удалению почки и опухолевого тромба 53-летней пациентке. Его размеры были настолько большими, что он "дорос" до сердца и на 90 процентов перекрывал просвет сосуда. Такое осложнение очень редкое — оно встречается лишь в одном проценте случаев. После операции пациентка сутки провела в реанимации, и в настоящее время она чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей", — отметила заммэра.Ракова рассказала, что подобные операции, выполненные даже на поздних стадиях, могут значительно продлить жизнь пациентов. Ведь зачастую именно тромбоз нижней полой вены становится причиной смерти, а не онкология.

https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html

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общество, москва, анастасия ракова