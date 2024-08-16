https://ria.ru/20240816/moskva-1966520221.html

Москвич "упек" в психушку похитителя его бигля, требовавшего за пса биткоин

Москвич "упек" в психушку похитителя его бигля, требовавшего за пса биткоин - РИА Новости, 16.08.2024

Москвич "упек" в психушку похитителя его бигля, требовавшего за пса биткоин

Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который нанял двух сообщников для кражи соседской собаки и требовал... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:13

2024-08-16T07:13

2024-08-16T13:13

москва

центральный банк рф (цб рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который нанял двух сообщников для кражи соседской собаки и требовал биткоин за ее возврат, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.Как следует из материалов дела, в июне 2021 года москвич гулял в компании супруги со своей собакой породы бигль по кличке Лео. К ним присоединилась еще одна пара собачников — мужчина и женщина.Во время прогулки москвич рассказал мужчине-собачнику, что ему очень дорог его бигль. Тогда последний посоветовал ему не откровенничать с малознакомыми людьми о своей любви к псу, "а то украдут собаку и попросят за нее выкуп". Мужчина заверил, что в этом случае он готов заплатить выкуп за своего любимого питомца.Незадолго до Нового года москвич узнал, что его случайный собеседник расспрашивал их общего знакомого о видеокамерах на заборе участка возле его дома, подключены ли они и как долго хранятся видеозаписи.В январе 2022 года мужчина стал гулять со своим биглем в другом месте. Когда это узнал собачник, он несколько раз настойчиво напрашивался на совместную прогулку, но получил отказ.Спустя месяц с биглем в парк отправился гулять владелец пса. Там на него напали двое неизвестных азиатской внешности, избили и отобрали собаку. За нее у москвича потребовали выкуп в размере одного биткоина. По данным на февраль 2022 года, его стоимость оценивалась выше 40 тысяч долларов.В ходе расследования мужчина-собачник был задержан, было установлено, что он "страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ", указывается в документе.Кроме того, при обыске у него был найден гашиш. Суд отправил мужчину на принудительное психиатрическое лечение в больницу. Он обжаловал приговор в апелляции и просил заменить ему стационар на амбулаторное лечение, однако Мосгорсуд отказал. Мужчина на этом не остановился и подал жалобу в кассацию, рассмотрение которой пока не назначено.

https://ria.ru/20240813/sud-1965841687.html

https://ria.ru/20240221/chikhuakha-1928764672.html

https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html

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москва, центральный банк рф (цб рф), московский городской суд