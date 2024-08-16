https://ria.ru/20240816/moskontsert-1966660418.html

Москонцерт доставит гумпомощь в Курскую и Белгородскую области

Москонцерт доставит гумпомощь в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости, 16.08.2024

Москонцерт доставит гумпомощь в Курскую и Белгородскую области

Культбригада Москонцерта доставит гуманитарную помощь жителям Курской, Орловской и Белгородской областей, а также поддержит моральный дух культурной программой, РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:50

2024-08-16T17:50

2024-08-16T17:50

общество

белгородская область

орловская область

курск

москонцерт

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Культбригада Москонцерта доставит гуманитарную помощь жителям Курской, Орловской и Белгородской областей, а также поддержит моральный дух культурной программой, сообщили в пресс-службе "Москонцерта". "С 16 по 23 августа 2024 года состоится выезд Культбригады Москонцерта в Курскую, Белгородскую и Орловскую области… Совместно с "Народным фронтом", который организует и координирует работу в Курске по сбору помощи и размещению людей, Культбригада Москонцерта доставит гуманитарную помощь жителям, находящимся в пунктах временного размещения, а также поддержит моральный дух культурной программой", - говорится в сообщении. Отмечается, что при поддержке департамента культуры города Москвы на площадке Москонцерта - в ДК Горбунова открыт пункт приема гуманитарной помощи, который теперь будет функционировать на постоянной основе. За несколько дней собрано более 20 тысяч килограммов гуманитарной помощи, в которую вошли медикаменты, продукты питания, одежда, принадлежности для детей.

https://ria.ru/20240816/pomosch-1966631822.html

белгородская область

орловская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, белгородская область, орловская область, курск, москонцерт