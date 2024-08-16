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Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах - РИА Новости, 16.08.2024
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18:43 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html
Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах
Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах - РИА Новости, 16.08.2024
Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах
Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:43
2024-08-16T18:43
в мире
молдавия
майя санду
василий боля
блок "победа"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия 24" выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля. "Хочет Майя Санду или не хочет, в итоге она проиграет. Я ей рекомендую, чтобы она проиграла в честной борьбе", - сказал политик. Молдавский оппозиционный блок "Победа" определился с кандидатом в президенты в начале августа: им стал один из лидеров партии "Возрождение", депутат молдавского парламента Василий Боля. Инициатива о его выдвижении принадлежит лидеру блока "Победа" Илану Шору. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по вопросу евроинтеграции, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240816/putin-1966653795.html
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966559290.html
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в мире, молдавия, майя санду, василий боля, блок "победа"
В мире, Молдавия, Майя Санду, Василий Боля, Блок "Победа"
Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах

Депутат Боля: Санду наверняка проиграет на выборах президента Молдавии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Молдавии Василий Боля
Депутат парламента Молдавии Василий Боля - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Молдавии Василий Боля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия 24" выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля.
"Хочет Майя Санду или не хочет, в итоге она проиграет. Я ей рекомендую, чтобы она проиграла в честной борьбе", - сказал политик.
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Кандидат в президенты Молдавии хочет встретиться с Путиным в случае победы
Вчера, 17:22
Молдавский оппозиционный блок "Победа" определился с кандидатом в президенты в начале августа: им стал один из лидеров партии "Возрождение", депутат молдавского парламента Василий Боля. Инициатива о его выдвижении принадлежит лидеру блока "Победа" Илану Шору.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по вопросу евроинтеграции, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве. 16 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии
Вчера, 11:44
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии
Вчера, 14:15
 
В миреМолдавияМайя СандуВасилий БоляБлок "Победа"
 
 
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