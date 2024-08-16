https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html

Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах

Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах - РИА Новости, 16.08.2024

Кандидат в президенты Молдавии уверен в поражении Санду на выборах

Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:43

2024-08-16T18:43

2024-08-16T18:43

в мире

молдавия

майя санду

василий боля

блок "победа"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Действующая глава Молдавии Майя Санду наверняка проиграет на предстоящих президентских выборах, и ей стоит сделать это честно, заявил в интервью каналу "Россия 24" выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля. "Хочет Майя Санду или не хочет, в итоге она проиграет. Я ей рекомендую, чтобы она проиграла в честной борьбе", - сказал политик. Молдавский оппозиционный блок "Победа" определился с кандидатом в президенты в начале августа: им стал один из лидеров партии "Возрождение", депутат молдавского парламента Василий Боля. Инициатива о его выдвижении принадлежит лидеру блока "Победа" Илану Шору. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по вопросу евроинтеграции, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240816/putin-1966653795.html

https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966559290.html

https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html

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в мире, молдавия, майя санду, василий боля, блок "победа"