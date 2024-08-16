https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966607987.html

Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор

Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор - РИА Новости, 16.08.2024

Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор

Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:44

2024-08-16T14:44

2024-08-16T15:01

в мире

молдавия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7baf598bd6dda27513b8437c994da575.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор."Конечно. Это все, что несет ЕС (потеря ценностей, суверенитета - ред)", - сказал Шор в кулуарах проходящего в Москве съезда политического блока "Победа", отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что взамен Евросоюз несет странам чуждые для них вещи."ЕС убирает традиционные ценности, оставляет нам ЛГБТ* и хочет всех нас сделать черно-белыми коровами", - заключил политик.Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евросоюз