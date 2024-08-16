https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966607987.html
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор - РИА Новости, 16.08.2024
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор
Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:44
2024-08-16T14:44
2024-08-16T15:01
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молдавия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор."Конечно. Это все, что несет ЕС (потеря ценностей, суверенитета - ред)", - сказал Шор в кулуарах проходящего в Москве съезда политического блока "Победа", отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что взамен Евросоюз несет странам чуждые для них вещи."ЕС убирает традиционные ценности, оставляет нам ЛГБТ* и хочет всех нас сделать черно-белыми коровами", - заключил политик.Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор
Оппозиционер Шор: Молдавия потеряет традиционные ценности при вступлении в ЕС