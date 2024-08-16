Рейтинг@Mail.ru
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 16.08.2024 (обновлено: 15:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966607987.html
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор - РИА Новости, 16.08.2024
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор
Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:44
2024-08-16T15:01
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7baf598bd6dda27513b8437c994da575.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор."Конечно. Это все, что несет ЕС (потеря ценностей, суверенитета - ред)", - сказал Шор в кулуарах проходящего в Москве съезда политического блока "Победа", отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что взамен Евросоюз несет странам чуждые для них вещи."ЕС убирает традиционные ценности, оставляет нам ЛГБТ* и хочет всех нас сделать черно-белыми коровами", - заключил политик.Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html
https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3aac1bf78bc840ed04f597fbae98a952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Молдавия в случае вступления в ЕС потеряет свои ценности, заявил Шор

Оппозиционер Шор: Молдавия потеряет традиционные ценности при вступлении в ЕС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил в пятницу оппозиционер, лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор.
«
"Конечно. Это все, что несет ЕС (потеря ценностей, суверенитета - ред)", - сказал Шор в кулуарах проходящего в Москве съезда политического блока "Победа", отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что взамен Евросоюз несет странам чуждые для них вещи.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС
29 июля, 09:29
"ЕС убирает традиционные ценности, оставляет нам ЛГБТ* и хочет всех нас сделать черно-белыми коровами", - заключил политик.
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС
15 августа, 15:32
 
В миреМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала