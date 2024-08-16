https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966569176.html
Молдавию могут втянуть в войну с Россией, заявил кандидат в президенты Боля
Молдавию могут втянуть в войну с Россией, заявил кандидат в президенты Боля - РИА Новости, 16.08.2024
Молдавию могут втянуть в войну с Россией, заявил кандидат в президенты Боля
В случае, если нынешний президент Молдавии Майя Санду останется у власти, страна может быть втянута в войну России и НАТО, заявил оппозиционный кандидат в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:46
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молдавия
россия
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василий боля
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В случае, если нынешний президент Молдавии Майя Санду останется у власти, страна может быть втянута в войну России и НАТО, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля."Я боюсь, что, если останется Майя Санду у власти, то это (война - ред.) может случиться. Но это уже будет не война Молдавии против России, это будет война НАТО против России", - сказал Боля в беседе с журналистами.Он подчеркнул, что Молдавии и ее гражданам это точно не нужно, но переброска в Румынию контингента НАТО происходит не просто так.
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966559290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, молдавия, россия, в мире, майя санду, василий боля, румыния
НАТО, Молдавия, Россия, В мире, Майя Санду, Василий Боля, Румыния
Молдавию могут втянуть в войну с Россией, заявил кандидат в президенты Боля
Политик Боля: если Санду останется у власти, Молдавию могут втянуть в войну