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Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024
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11:44 16.08.2024 (обновлено: 12:20 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966559290.html
Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии
Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024
Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии
Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:44
2024-08-16T12:20
россия
молдавия
в мире
москва
василий боля
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля."Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности", - сказал Боля в беседе с журналистами на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в Москве.Он подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% граждан Молдавии считают, что Кишинев должен восстановить отношения с Москвой.Рассказывая о том, как видит работу молдавского президента, Боля ответил необходимость участия в работе СНГ и ЕАЭС."Президент страны должен участвовать во всех площадках в рамках СНГ. Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС", - добавил политик.Также, отметил Боля, для Молдавии жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС."Я думаю, что мы должны расширять и укреплять это сотрудничество, восстановить нормальные отношения между нашими странами, между лидерами стран", - заключил Боля.
https://ria.ru/20240815/vybory-1966485604.html
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россия, молдавия, в мире, москва, василий боля, евразийский экономический союз, снг
Россия, Молдавия, В мире, Москва, Василий Боля, Евразийский экономический союз, СНГ
Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности республики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. 16 августа 2024
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве. 16 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. 16 августа 2024
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля.
"Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности", - сказал Боля в беседе с журналистами на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в Москве.
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Он подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% граждан Молдавии считают, что Кишинев должен восстановить отношения с Москвой.
Рассказывая о том, как видит работу молдавского президента, Боля ответил необходимость участия в работе СНГ и ЕАЭС.
"Президент страны должен участвовать во всех площадках в рамках СНГ. Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС", - добавил политик.
Также, отметил Боля, для Молдавии жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС.
"Я думаю, что мы должны расширять и укреплять это сотрудничество, восстановить нормальные отношения между нашими странами, между лидерами стран", - заключил Боля.
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РоссияМолдавияВ миреМоскваВасилий БоляЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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