https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966559290.html

Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии

Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024

Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии

Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:44

2024-08-16T11:44

2024-08-16T12:20

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василий боля

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля."Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности", - сказал Боля в беседе с журналистами на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в Москве.Он подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% граждан Молдавии считают, что Кишинев должен восстановить отношения с Москвой.Рассказывая о том, как видит работу молдавского президента, Боля ответил необходимость участия в работе СНГ и ЕАЭС."Президент страны должен участвовать во всех площадках в рамках СНГ. Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС", - добавил политик.Также, отметил Боля, для Молдавии жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС."Я думаю, что мы должны расширять и укреплять это сотрудничество, восстановить нормальные отношения между нашими странами, между лидерами стран", - заключил Боля.

https://ria.ru/20240815/vybory-1966485604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, в мире, москва, василий боля, евразийский экономический союз, снг