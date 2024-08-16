Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности республики
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. 16 августа 2024
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля перед началом съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. 16 августа 2024
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля.
"Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности", - сказал Боля в беседе с журналистами на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в Москве.
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Он подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% граждан Молдавии считают, что Кишинев должен восстановить отношения с Москвой.
"Президент страны должен участвовать во всех площадках в рамках СНГ. Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС", - добавил политик.
Также, отметил Боля, для Молдавии жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС.
"Я думаю, что мы должны расширять и укреплять это сотрудничество, восстановить нормальные отношения между нашими странами, между лидерами стран", - заключил Боля.
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