https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера - РИА Новости, 16.08.2024
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера
Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:42
2024-08-16T14:42
2024-08-16T14:42
религия
курск
русская православная церковь
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам. "Церковь всегда молится об избавлении от нашествий иноплеменных и междоусобной брани. И вот нашествие иноплеменных постигло нас. Подобно тому, как в Великую Отечественную войну 22 июня рано ночью фашистские разбойники напали на нашу родину, так и здесь - разбойники, объединенные прежде всего злобой к нашей стране, пересекли нашу границу и захватили часть территории южных пределов Курской области", - заявил митрополит на открытии центра помощи переселенцам. Он отметил, что в Курске сейчас много людей, нуждающихся в помощи. "Отрадно видеть, что весь наш народ сплотился", - сказал митрополит. По его словам, любая гуманитарная помощь вещами, продуктами, размещение переселенцев - это тоже вклад в защиту Отечества. "Это святое, доброе, благородное и высочайшее в очах Божьих дело. Потому что если мы оказываем помощь ближним, мы оказываем помощь самому Христу, который протягивает руку. Множество примеров святых сохранилось в истории церкви, когда кусок хлеба, поданный нищему, чашу весов гнева Божия придерживал. Когда одежду, которой был одет раздевшийся (для помощи другим - ред.) человек, видели на явившемся Христе, он был одет в эту одежду", - напомнил митрополит.
https://ria.ru/20240816/rptsz-1966538476.html
https://ria.ru/20240810/rpts-1965390500.html
курск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_34:0:862:621_1920x0_80_0_0_438c3331405dc7a6798ca26d48cf823d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, русская православная церковь, украина, вооруженные силы украины
Религия, Курск, Русская православная церковь, Украина, Вооруженные силы Украины
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера
Митрополит Курский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" с нападением Гитлера
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам.
«
"Церковь всегда молится об избавлении от нашествий иноплеменных и междоусобной брани. И вот нашествие иноплеменных постигло нас. Подобно тому, как в Великую Отечественную войну 22 июня рано ночью фашистские разбойники напали на нашу родину, так и здесь - разбойники, объединенные прежде всего злобой к нашей стране, пересекли нашу границу и захватили часть территории южных пределов Курской области", - заявил митрополит на открытии центра помощи переселенцам.
Он отметил, что в Курске
сейчас много людей, нуждающихся в помощи. "Отрадно видеть, что весь наш народ сплотился", - сказал митрополит.
По его словам, любая гуманитарная помощь вещами, продуктами, размещение переселенцев - это тоже вклад в защиту Отечества.
"Это святое, доброе, благородное и высочайшее в очах Божьих дело. Потому что если мы оказываем помощь ближним, мы оказываем помощь самому Христу, который протягивает руку. Множество примеров святых сохранилось в истории церкви, когда кусок хлеба, поданный нищему, чашу весов гнева Божия придерживал. Когда одежду, которой был одет раздевшийся (для помощи другим - ред.) человек, видели на явившемся Христе, он был одет в эту одежду", - напомнил митрополит.