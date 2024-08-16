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Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера - РИА Новости, 16.08.2024
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Религия
 
14:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера - РИА Новости, 16.08.2024
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера
Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:42
2024-08-16T14:42
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам. "Церковь всегда молится об избавлении от нашествий иноплеменных и междоусобной брани. И вот нашествие иноплеменных постигло нас. Подобно тому, как в Великую Отечественную войну 22 июня рано ночью фашистские разбойники напали на нашу родину, так и здесь - разбойники, объединенные прежде всего злобой к нашей стране, пересекли нашу границу и захватили часть территории южных пределов Курской области", - заявил митрополит на открытии центра помощи переселенцам. Он отметил, что в Курске сейчас много людей, нуждающихся в помощи. "Отрадно видеть, что весь наш народ сплотился", - сказал митрополит. По его словам, любая гуманитарная помощь вещами, продуктами, размещение переселенцев - это тоже вклад в защиту Отечества. "Это святое, доброе, благородное и высочайшее в очах Божьих дело. Потому что если мы оказываем помощь ближним, мы оказываем помощь самому Христу, который протягивает руку. Множество примеров святых сохранилось в истории церкви, когда кусок хлеба, поданный нищему, чашу весов гнева Божия придерживал. Когда одежду, которой был одет раздевшийся (для помощи другим - ред.) человек, видели на явившемся Христе, он был одет в эту одежду", - напомнил митрополит.
https://ria.ru/20240816/rptsz-1966538476.html
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курск, русская православная церковь, украина, вооруженные силы украины
Религия, Курск, Русская православная церковь, Украина, Вооруженные силы Украины
Митрополит Курский сравнил нападение ВСУ на регион с вторжением Гитлера

Митрополит Курский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" с нападением Гитлера

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие иноплеменных" на регион с нападением Гитлера и напомнил о важности помощи вынужденным переселенцам.
«
"Церковь всегда молится об избавлении от нашествий иноплеменных и междоусобной брани. И вот нашествие иноплеменных постигло нас. Подобно тому, как в Великую Отечественную войну 22 июня рано ночью фашистские разбойники напали на нашу родину, так и здесь - разбойники, объединенные прежде всего злобой к нашей стране, пересекли нашу границу и захватили часть территории южных пределов Курской области", - заявил митрополит на открытии центра помощи переселенцам.
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Он отметил, что в Курске сейчас много людей, нуждающихся в помощи. "Отрадно видеть, что весь наш народ сплотился", - сказал митрополит.
По его словам, любая гуманитарная помощь вещами, продуктами, размещение переселенцев - это тоже вклад в защиту Отечества.
"Это святое, доброе, благородное и высочайшее в очах Божьих дело. Потому что если мы оказываем помощь ближним, мы оказываем помощь самому Христу, который протягивает руку. Множество примеров святых сохранилось в истории церкви, когда кусок хлеба, поданный нищему, чашу весов гнева Божия придерживал. Когда одежду, которой был одет раздевшийся (для помощи другим - ред.) человек, видели на явившемся Христе, он был одет в эту одежду", - напомнил митрополит.
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