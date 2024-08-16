https://ria.ru/20240816/mishustin-1966510047.html
Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний
Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний - РИА Новости, 16.08.2024
Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний
Кабмин выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщил председатель... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:21
2024-08-16T02:21
2024-08-16T02:33
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кабмин выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.Как пояснил глава кабмина, данная поддержка пользуется востребованностью у предпринимателей. Выделение денег позволит завершить реализацию ранее начатых проектов, что крайне необходимо для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики, отметил он.Глава правительства напомнил, что субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий – не выше 3%. Размер займа может достигать 10 миллиардов рублей.Получить деньги можно на создание и внедрение созданных в России IT-продуктов, а также на покупку ПО и лицензий на него, разработку собственных технологий и софта, оплату труда работников и тому подобное.
https://ria.ru/20240725/ventra-1961846495.html
https://ria.ru/20240719/akkreditatsiya-1960774853.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний
Мишустин: на льготные кредиты для IT-компаний выделят еще 2,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кабмин выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Как пояснил глава кабмина, данная поддержка пользуется востребованностью у предпринимателей. Выделение денег позволит завершить реализацию ранее начатых проектов, что крайне необходимо для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики, отметил он.
Глава правительства напомнил, что субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий – не выше 3%. Размер займа может достигать 10 миллиардов рублей.
Получить деньги можно на создание и внедрение созданных в России IT-продуктов, а также на покупку ПО и лицензий на него, разработку собственных технологий и софта, оплату труда работников и тому подобное.