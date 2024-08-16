https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966710916.html

Мирошник посоветовал США узнать у Киева, что он задумал с "грязной бомбой"

Мирошник посоветовал США узнать у Киева, что он задумал с "грязной бомбой" - РИА Новости, 16.08.2024

Мирошник посоветовал США узнать у Киева, что он задумал с "грязной бомбой"

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя данные о подготовке ВСУ атаковать атомные объекты РФ, заявил, что "хозяевам киевского режима"... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:40

2024-08-16T23:40

2024-08-16T23:52

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя данные о подготовке ВСУ атаковать атомные объекты РФ, заявил, что "хозяевам киевского режима" стоит отнестись серьезно к предупреждению о готовящейся провокации ВСУ, и посоветовал Белому дому получить у Киева данные по этому поводу."А может кто-то гарантировать, что Киев не применит "грязную бомбу" для очередной своей провокации или теракта? Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области."Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз, чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке", - добавил Мирошник.В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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