Мирошник посоветовал США узнать у Киева, что он задумал с "грязной бомбой"
Мирошник призвал США узнать у Киева о готовящейся атаке на атомные объекты РФ
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя данные о подготовке ВСУ атаковать атомные объекты РФ, заявил, что "хозяевам киевского режима" стоит отнестись серьезно к предупреждению о готовящейся провокации ВСУ, и посоветовал Белому дому получить у Киева данные по этому поводу.
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"А может кто-то гарантировать, что Киев не применит "грязную бомбу" для очередной своей провокации или теракта? Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
"Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз, чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке", - добавил Мирошник.
В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.
Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
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