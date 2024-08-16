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МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:05 16.08.2024 (обновлено: 23:17 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/mid-1966708570.html
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами - РИА Новости, 16.08.2024
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:05
2024-08-16T23:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
глушковский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД России.Ранее в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушен в результате удара ВСУ."Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими (реактивными системами - ред.) HIMARS", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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курская область
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , глушковский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Глушковский район, Вооруженные силы Украины
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами

МИД: ВСУ впервые атаковали гражданские объекты под Курском западными ракетами

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД России.
Ранее в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушен в результате удара ВСУ.
«
"Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими (реактивными системами - ред.) HIMARS", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Глушковский районВооруженные силы Украины
 
 
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