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МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами - РИА Новости, 16.08.2024
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:05
2024-08-16T23:05
2024-08-16T23:17
специальная военная операция на украине
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД России.Ранее в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушен в результате удара ВСУ."Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими (реактивными системами - ред.) HIMARS", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , глушковский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Глушковский район, Вооруженные силы Украины
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
МИД: ВСУ впервые атаковали гражданские объекты под Курском западными ракетами