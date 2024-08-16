https://ria.ru/20240816/mid-1966708570.html

МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами

МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами - РИА Новости, 16.08.2024

МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами

ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:05

2024-08-16T23:05

2024-08-16T23:17

специальная военная операция на украине

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

глушковский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области, сообщили в МИД России.Ранее в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушен в результате удара ВСУ."Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими (реактивными системами - ред.) HIMARS", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240816/ritter-1966704412.html

курская область

россия

глушковский район

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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , глушковский район, вооруженные силы украины