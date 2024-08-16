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МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/mid-1966696335.html
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:17
2024-08-16T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии. Позднее Пушилин подчеркнул, что ТЦ уничтожен полностью и восстановлению не подлежит. В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что ВСУ также нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Как подчеркивается в сообщении, ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры. "Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким", - говорится в сообщении. Также МИД призвал "мировое сообщество и международные организации" не оставаться безучастными и осудить "массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка".
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке

МИД: виновные в обстреле ТЦ в ДНР украинские преступники будут сурово наказаны

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии. Позднее Пушилин подчеркнул, что ТЦ уничтожен полностью и восстановлению не подлежит.
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В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что ВСУ также нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Как подчеркивается в сообщении, ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры.
«
"Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким", - говорится в сообщении.
Также МИД призвал "мировое сообщество и международные организации" не оставаться безучастными и осудить "массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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