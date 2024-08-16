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МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:17
2024-08-16T21:17
2024-08-16T21:17
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денис пушилин
мария захарова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии. Позднее Пушилин подчеркнул, что ТЦ уничтожен полностью и восстановлению не подлежит. В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что ВСУ также нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Как подчеркивается в сообщении, ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры. "Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким", - говорится в сообщении. Также МИД призвал "мировое сообщество и международные организации" не оставаться безучастными и осудить "массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка".
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МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке
МИД: виновные в обстреле ТЦ в ДНР украинские преступники будут сурово наказаны