https://ria.ru/20240816/mid-1966696335.html

МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке

МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024

МИД пообещал сурово наказать виновных в обстреле ТЦ "Галактика" в Донецке

Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:17

2024-08-16T21:17

2024-08-16T21:17

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские преступники, ответственные за обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и другие атаки по РФ, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД России. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии. Позднее Пушилин подчеркнул, что ТЦ уничтожен полностью и восстановлению не подлежит. В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что ВСУ также нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Как подчеркивается в сообщении, ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры. "Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким", - говорится в сообщении. Также МИД призвал "мировое сообщество и международные организации" не оставаться безучастными и осудить "массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка".

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966693662.html

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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины