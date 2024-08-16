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Посла Италии вызвали в МИД из-за журналистов Rai в Курской области

Посла Италии вызвали в МИД из-за журналистов Rai в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Посла Италии вызвали в МИД из-за журналистов Rai в Курской области

Посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест из-за проникновения журналистов Rai в Курскую область для освещения агрессии ВСУ,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:31

2024-08-16T20:31

2024-08-16T21:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест из-за проникновения журналистов Rai в Курскую область для освещения агрессии ВСУ, сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте."Шестнадцатого августа в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч. Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область", — указали в министерстве.На Смоленской площади подчеркнули, что итальянские репортеры грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики. При этом они "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима"."Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер", — указали в МИД.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, италия, курская область, вооруженные силы украины