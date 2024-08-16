Посла Италии вызвали в МИД из-за журналистов Rai в Курской области
МИД: попадание журналистов Rai в Курскую область незаконно
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России и выразили протест из-за проникновения журналистов Rai в Курскую область для освещения агрессии ВСУ, сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
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"Шестнадцатого августа в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч. Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область", — указали в министерстве.
На Смоленской площади подчеркнули, что итальянские репортеры грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики. При этом они "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима".
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"Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер", — указали в МИД.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.