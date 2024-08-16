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МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД России решительно осудил удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке, назвав его зверством в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:13
2024-08-16T20:13
2024-08-16T21:05
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петровский район
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денис пушилин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России решительно осудил удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке, назвав его зверством в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны."Задачей (терроризма украинских неонацистов — ред.) является убийство мирных граждан, стремление посеять панику", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Как отмечается в сообщении, "очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны"."Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима", - подчеркнули в МИД.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
https://ria.ru/20240816/most-1966680722.html
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в мире, россия, петровский район, донецк, мария захарова, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Мария Захарова, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД: Киев явно получил карт-бланш Запада на зверства против гражданских