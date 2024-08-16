Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 16.08.2024 (обновлено: 21:05 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/mid-1966688781.html
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД России решительно осудил удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке, назвав его зверством в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:13
2024-08-16T21:05
в мире
россия
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
мария захарова
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России решительно осудил удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке, назвав его зверством в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны.&quot;Задачей (терроризма украинских неонацистов — ред.) является убийство мирных граждан, стремление посеять панику&quot;, - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Как отмечается в сообщении, "очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны"."Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима", - подчеркнули в МИД.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
https://ria.ru/20240816/most-1966680722.html
https://ria.ru/20240816/syrskij-1966683749.html
россия
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, петровский район, донецк, мария захарова, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Мария Захарова, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
МИД прокомментировал удар ВСУ по ТЦ в Донецке

МИД: Киев явно получил карт-бланш Запада на зверства против гражданских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России решительно осудил удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке, назвав его зверством в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны.
«

"Задачей (терроризма украинских неонацистов — ред.) является убийство мирных граждан, стремление посеять панику", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Разрушенный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Удар ВСУ разрушил автомобильный мост через реку Сейм в Курской области
Вчера, 19:26
Как отмечается в сообщении, "очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны".
«
"Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима", - подчеркнули в МИД.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПетровский районДонецкМария ЗахароваДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала