https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия

В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия - РИА Новости, 16.08.2024

В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия

Санкции Запада против РФ - "на десятилетия", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:29

2024-08-16T12:29

2024-08-16T13:12

россия

дмитрий биричевский

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Санкции Запада против РФ - "на десятилетия", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Эта история - она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, санкций уже больше 20 тысяч, включая персональные, секторальные ограничительные меры и заморозку активов. Дипломат отметил, что сложившаяся взаимозависимость глобальных экономических связей используется в качестве оружия, при этом игнорируются деструктивные последствия таких мер как для тех, против кого они вводятся, так и для тех, кто их вводит. В этой связи он также напомнил о том, что санкции затрагивают и третьи стороны. "Большинство стран мира всё-таки не присоединилась к этим мерам, но они вынуждены их исполнять, потому что у американцев есть "вторичка" - вторичные санкции, под которые они подводят всех. У Евросоюза такого до последнего времени не было, но на практике это у них тоже работает", - отметил Биричевский. По его словам, многие китайские и индийские компании серьезно "завязаны" на европейские рынки, в связи с чем опасаются угрозы прекращения сотрудничества за работу с Россией. В то же время он добавил: "На каком-то этапе, я считаю, Запад придет к тому, что мы должны все на равноправной основе взаимодействовать, не навязывая друг другу какие-то решения, какие-то ценности, а сотрудничать там, где это прагматично и выгодно, не оглядываясь на политику". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230914/peresmotr-1896357036.html

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html

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россия, дмитрий биричевский, владимир путин