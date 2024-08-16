https://ria.ru/20240816/mi-28-1966514802.html

Экипажи Ми-28 ударили ракетами "Вихрь" по скоплению ВСУ в Курской области

Экипажи Ми-28 ударили ракетами "Вихрь" по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Экипажи Ми-28 ударили ракетами "Вихрь" по скоплению ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью нанесли удар ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:02

2024-08-16T05:02

2024-08-16T08:25

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

ми-28

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью нанесли удар ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.Удар наносился управляемыми ракетами "Вихрь" по разведанным целям. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", — добавили в Минобороны.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html

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Удар ракетами "Вихрь" по ВСУ в Курской области Ми-28 ночью нанесли удар ракетами "Вихрь" по ВСУ в Курской области, кадры работы российских вертолетов публикует Минобороны 2024-08-16T05:02 true PT0M58S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28