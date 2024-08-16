"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине
Депутат Вайдель: Киев должен платить за ущерб после подрывов "Северных потоков"
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина должна платить за ущерб экономике Германии после подрывов "Северных потоков", такое мнение выразила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X.
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"За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — написала она.
Накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея о подрыве "Северных потоков" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. В отдельной статье газета писала, что Владимир Зеленский требовал остановить подрыв, однако украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа.
Немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.