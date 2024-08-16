https://ria.ru/20240816/medvedchuk-1966588541.html
Зеленского должны сменить прагматичные политики, заявил Медведчук
Зеленского должны сменить прагматичные политики, заявил Медведчук - РИА Новости, 16.08.2024
Зеленского должны сменить прагматичные политики, заявил Медведчук
На смену шоумену Владимиру Зеленскому на Украине должны прийти прагматичные политики, только они смогут вывести страну из кризиса, заявил председатель совета... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:43
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На смену шоумену Владимиру Зеленскому на Украине должны прийти прагматичные политики, только они смогут вывести страну из кризиса, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он написал, что время президента США Джона Байдена и Зеленского уже прошло. По его мнению, менеджмент Байдена и его окружения совершенно не прагматичен, поскольку, безуспешно пытаясь задушить Россию санкциями, выкинул сотни миллиардов долларов на украинский конфликт, в результате чего Украина только потеряла людей и территории. "Зеленский – мастер политического шоу, но он совершенно не умеет считать деньги, ресурсы, просчитывать возможные ситуации. На любой кризис он отвечает организацией яркого шоу, что отвлекает всех от проблем, но никак их не решает", - написал Медведчук. Политик отметил, что политика Байдена и Зеленского жестко связаны. Байдену, по его словам, нужно делать вид, что США - мировой гегемон, а Зеленский играет роль непримиримого борца "за цивилизацию, демократию и западные ценности". Однако, считает Медведчук, это ни что иное, как фарс. "Этот кровавый театр ни к чему хорошему не приведет и привести не может. А вывести из мирового политического кризиса могут только прагматики, которые живут не иллюзиями, играя супергероев на политических сценах, а исходящие из реальности и умеющие найти разумный консенсус интересов всех политических игроков", - подытожил Медведчук, добавив, что в мировой истории наступает время прагматиков, готовых на открытый разговор с учетом интересов всех без исключения стран.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966576357.html
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Зеленского должны сменить прагматичные политики, заявил Медведчук
Медведчук: шоумена Зеленского на Украине должны сменить прагматичные политики
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На смену шоумену Владимиру Зеленскому на Украине должны прийти прагматичные политики, только они смогут вывести страну из кризиса, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он написал, что время президента США
Джона Байдена и Зеленского уже прошло. По его мнению, менеджмент Байдена и его окружения совершенно не прагматичен, поскольку, безуспешно пытаясь задушить Россию
санкциями, выкинул сотни миллиардов долларов на украинский конфликт, в результате чего Украина только потеряла людей и территории.
"Зеленский – мастер политического шоу, но он совершенно не умеет считать деньги, ресурсы, просчитывать возможные ситуации. На любой кризис он отвечает организацией яркого шоу, что отвлекает всех от проблем, но никак их не решает", - написал Медведчук.
Политик отметил, что политика Байдена и Зеленского жестко связаны. Байдену, по его словам, нужно делать вид, что США - мировой гегемон, а Зеленский играет роль непримиримого борца "за цивилизацию, демократию и западные ценности". Однако, считает Медведчук, это ни что иное, как фарс.
"Этот кровавый театр ни к чему хорошему не приведет и привести не может. А вывести из мирового политического кризиса могут только прагматики, которые живут не иллюзиями, играя супергероев на политических сценах, а исходящие из реальности и умеющие найти разумный консенсус интересов всех политических игроков", - подытожил Медведчук, добавив, что в мировой истории наступает время прагматиков, готовых на открытый разговор с учетом интересов всех без исключения стран.