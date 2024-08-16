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В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал - РИА Новости, 16.08.2024
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14:11 16.08.2024 (обновлено: 14:12 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/medved-1966598169.html
В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал
В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал - РИА Новости, 16.08.2024
В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал
Медведь вышел к людям в парке "Кедровая речка" в Енисейске Красноярского края, на место выехали полицейские, но животного не обнаружили, сообщило МВД по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:11
2024-08-16T14:12
происшествия
енисейск
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 авг – РИА Новости. Медведь вышел к людям в парке "Кедровая речка" в Енисейске Красноярского края, на место выехали полицейские, но животного не обнаружили, сообщило МВД по региону. "Днем в дежурную часть енисейской полиции поступило сообщение о том, что в парке "Кедровая речка" на улице Ленина находится медведь. Незамедлительно на место, где было замечено дикое животное, выехали оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении. Полицейские осмотрели всю прилегающую территорию, а также расположенный недалеко от парка лесной массив, но зверя они не обнаружили. Очевидцы рассказали правоохранителям, что напуганное животное пробежало мимо жилых домов и направилось в сторону леса. Отмечается, что пострадавших в происшествии нет. Полицейские попросили жителей Енисейска быть предельно бдительными. Похожий случай ранее произошел в Красноярске. Медвежонок снёс ограждение Академии биатлона и пробрался на территорию. В это время в спорткомплексе проходили тренировки, которые тут же остановили и закрыли трассы до особого распоряжения.
https://ria.ru/20240815/tigr-1966423208.html
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происшествия, енисейск, красноярский край, красноярск
Происшествия, Енисейск, Красноярский край, Красноярск
В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал

В центре красноярского Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОЯРСК, 16 авг – РИА Новости. Медведь вышел к людям в парке "Кедровая речка" в Енисейске Красноярского края, на место выехали полицейские, но животного не обнаружили, сообщило МВД по региону.
«
"Днем в дежурную часть енисейской полиции поступило сообщение о том, что в парке "Кедровая речка" на улице Ленина находится медведь. Незамедлительно на место, где было замечено дикое животное, выехали оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении.
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Полицейские осмотрели всю прилегающую территорию, а также расположенный недалеко от парка лесной массив, но зверя они не обнаружили. Очевидцы рассказали правоохранителям, что напуганное животное пробежало мимо жилых домов и направилось в сторону леса.
Отмечается, что пострадавших в происшествии нет. Полицейские попросили жителей Енисейска быть предельно бдительными.
Похожий случай ранее произошел в Красноярске. Медвежонок снёс ограждение Академии биатлона и пробрался на территорию. В это время в спорткомплексе проходили тренировки, которые тут же остановили и закрыли трассы до особого распоряжения.
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ПроисшествияЕнисейскКрасноярский крайКрасноярск
 
 
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