https://ria.ru/20240816/medved-1966598169.html

В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал

В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал - РИА Новости, 16.08.2024

В центре Енисейска заметили медведя, но он испугался и убежал

Медведь вышел к людям в парке "Кедровая речка" в Енисейске Красноярского края, на место выехали полицейские, но животного не обнаружили, сообщило МВД по... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:11

2024-08-16T14:11

2024-08-16T14:12

происшествия

енисейск

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 16 авг – РИА Новости. Медведь вышел к людям в парке "Кедровая речка" в Енисейске Красноярского края, на место выехали полицейские, но животного не обнаружили, сообщило МВД по региону. "Днем в дежурную часть енисейской полиции поступило сообщение о том, что в парке "Кедровая речка" на улице Ленина находится медведь. Незамедлительно на место, где было замечено дикое животное, выехали оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении. Полицейские осмотрели всю прилегающую территорию, а также расположенный недалеко от парка лесной массив, но зверя они не обнаружили. Очевидцы рассказали правоохранителям, что напуганное животное пробежало мимо жилых домов и направилось в сторону леса. Отмечается, что пострадавших в происшествии нет. Полицейские попросили жителей Енисейска быть предельно бдительными. Похожий случай ранее произошел в Красноярске. Медвежонок снёс ограждение Академии биатлона и пробрался на территорию. В это время в спорткомплексе проходили тренировки, которые тут же остановили и закрыли трассы до особого распоряжения.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966423208.html

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енисейск

красноярский край

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происшествия, енисейск, красноярский край, красноярск