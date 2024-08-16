Рейтинг@Mail.ru
Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 16.08.2024 (обновлено: 16:10 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/mediki-1966620870.html
Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва
Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва - РИА Новости, 16.08.2024
Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва
Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:35
2024-08-16T16:10
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffa73dee545765bdc7d5c9e94933d725.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область, сообщает газета Guardian. По данным издания, в преддверии нападения медиков доставили в Сумскую область. Как отмечает газета, после начала террористической атаки на Курскую область у них началась практически круглосуточная работа. "У нас только несколько часов перерыва в день", - приводит газета слова одного из медиков. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя". Как сообщала газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову, украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемой медицинской эвакуации, "не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/transplantologi-1964537741.html
https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a342028c6da86dffa59e5aab9590feea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва

Guardian: украинские медики в Сумской области жалуются на круглосуточную работу

© AP Photo / LibkosВоенные медики
Военные медики - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Libkos
Военные медики . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область, сообщает газета Guardian.
По данным издания, в преддверии нападения медиков доставили в Сумскую область. Как отмечает газета, после начала террористической атаки на Курскую область у них началась практически круглосуточная работа.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов
7 августа, 01:32
«
"У нас только несколько часов перерыва в день", - приводит газета слова одного из медиков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя".
Как сообщала газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову, украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемой медицинской эвакуации, "не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 70 взрывоопасных предметов в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Курской области у объекта ТЭК обезвредили американскую ракету
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала