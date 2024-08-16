https://ria.ru/20240816/mediki-1966620870.html

Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва

Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва - РИА Новости, 16.08.2024

Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва

Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:35

2024-08-16T15:35

2024-08-16T16:10

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffa73dee545765bdc7d5c9e94933d725.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область, сообщает газета Guardian. По данным издания, в преддверии нападения медиков доставили в Сумскую область. Как отмечает газета, после начала террористической атаки на Курскую область у них началась практически круглосуточная работа. "У нас только несколько часов перерыва в день", - приводит газета слова одного из медиков. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя". Как сообщала газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову, украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемой медицинской эвакуации, "не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/transplantologi-1964537741.html

https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины