Медики в ВСУ жалуются, что в Сумской области работают почти без перерыва
Guardian: украинские медики в Сумской области жалуются на круглосуточную работу
© AP Photo / LibkosВоенные медики
© AP Photo / Libkos
Военные медики . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Военные медики в Сумской области Украины жалуются на то, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне попытки нападения ВСУ на Курскую область, сообщает газета Guardian.
По данным издания, в преддверии нападения медиков доставили в Сумскую область. Как отмечает газета, после начала террористической атаки на Курскую область у них началась практически круглосуточная работа.
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"У нас только несколько часов перерыва в день", - приводит газета слова одного из медиков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя".
Как сообщала газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову, украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемой медицинской эвакуации, "не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.