https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html

Матушкин: эксперты обсудили реализацию семейной политики

Матушкин: эксперты обсудили реализацию семейной политики - РИА Новости, 16.08.2024

Матушкин: эксперты обсудили реализацию семейной политики

и. На недавнем заседании Общественного совета при Тамбовской областной Думе эксперты обсудили реализацию Концепции государственной семейной политики в РФ до... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:22

2024-08-16T14:22

2024-08-16T14:22

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

максим егоров

семейная ипотека

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На недавнем заседании Общественного совета при Тамбовской областной Думе эксперты обсудили реализацию Концепции государственной семейной политики в РФ до 2025 года, а также региональной программы по повышению рождаемости на 2023-2025 годы, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. "Программа в том числе нацелена на выработку эффективных мер, влияющих на укрепление репродуктивного здоровья, сокращение числа абортов, формирование ценностной основы повышения рождаемости: культурно-просветительную пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства и здорового образа жизни", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Как сообщил спикер областной думы, в течение объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи в Тамбовской области реализуются многочисленные проекты в сфере сохранения традиционных нравственных ценностей и защиты семьи. "Большое значение имеют законодательные решения, которые позволяют совершенствовать региональную систему мер поддержки семей с детьми, закрепляют социальные гарантии для многодетных семей и семей участников СВО. По этим и многим другим направлениям мы работаем в тесном взаимодействии с главой региона Максимом Егоровым, правительством области", - отметил Матушкин. Спикер подчеркнул, что в весеннюю сессию областной думой был принят закон о мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области, разработанный в соответствии с указом президента РФ, где закреплено как сохранение всех 18 ранее действовавших на территории региона мер поддержки, а также предусмотрены новые виды помощи семьям. "Многие законопроекты, инициативы, в том числе в сфере семейной политики, мы вместе с коллегами из других регионов обсуждаем на заседаниях Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ", - рассказал Матушкин. По словам председателя областной думы, когда регион в 2024 году посетила делегация Государственной Думы во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, было отмечено, что по ряду направлений опыт Тамбовской области можно предлагать для распространения в других регионах. Во встрече с федеральными парламентариями приняли участие также представители традиционных конфессий. "Во время приезда коллег из Госдумы у нас состоялась еще одна важная встреча - со студенческим активом региона. Когда мы говорим о поддержке молодых семей, то отдельная тема — это студенческие семьи, которые в большинстве своем нуждаются в поддержке государства", - отметил Матушкин. Спикер подчеркнул, что насущными вопросами для учащейся молодежи являются семейные общежития, размер стипендии, возможность отдать ребенка в ясли, чтобы совмещать учебу с воспитанием детей, профессиональная адаптации студенток и аспиранток после декретного отпуска и многое другое. "Ректоры тамбовских вузов входят в состав депутатского корпуса регионального парламента и, соответственно, являются представителями интересов студенчества, молодежи. Многие вопросы решаются на уровне региона, университетов", - сообщил Матушкин.

https://ria.ru/20240808/evgenij-1964943348.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, максим егоров, семейная ипотека