https://ria.ru/20240816/magate-1966572557.html

На АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку 25 тонн радиоактивной воды

На АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку 25 тонн радиоактивной воды - РИА Новости, 16.08.2024

На АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку 25 тонн радиоактивной воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что 9 августа текущего года компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:44

2024-08-16T12:44

2024-08-16T13:12

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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что 9 августа текущего года компания TEPCO обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, заявило МАГАТЭ. "Международное агентство по атомной энергии было проинформировано о том, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1", в результате которой из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника вытекло примерно 25 тонн воды. Вытекшая вода попала в дренаж на полу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Агентства. Кроме того, МАГАТЭ было проинформировано, что на данном этапе TEPCO не обнаружила распространения утечки на другие помещения. "В качестве меры предосторожности TEPCO остановила насос первичного охлаждения отработанного топлива, чтобы выяснить причину и оценить уровень температуры в бассейне. TEPCO подтвердила, что температура находится в пределах нормы и не превышает примерно 46 градусов Цельсия. Это ниже предельной температуры эксплуатации в 65 градусов Цельсия. Уровень скопившейся в помещении воды перестал подниматься, поэтому было установлено, что утечка воды прекратилась", - добавили в Агентстве. Уточняется, что утечка воды осталась внутри здания. TEPCO очистит вытекшую воду с помощью своих водоочистных сооружений. В Агентстве добавили, что это событие не связано со сбросом очищенных вод ALPS. Это произошло внутри здания реактора второго энергоблока. "Агентство не было проинформировано о каком-либо нарушении норм радиационной защиты", - добавили в МАГАТЭ. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет. Ранее сообщалось, что ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html

https://ria.ru/20240814/zaes-1966053550.html

https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html

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