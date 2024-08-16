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Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.08.2024
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12:04 16.08.2024 (обновлено: 12:17 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/lukashenko-1966563923.html
Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко
Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.08.2024
Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика полностью готова противодействовать любым угрозам, которые существуют. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:04
2024-08-16T12:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика полностью готова противодействовать любым угрозам, которые существуют."Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности в пятницу.По его словам, "я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия готова противодействовать любым существующим угрозам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика полностью готова противодействовать любым угрозам, которые существуют.
"Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности в пятницу.
По его словам, "я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все".
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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