https://ria.ru/20240816/lukashenko-1966563923.html

Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко

Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.08.2024

Белоруссия готова противодействовать любым угрозам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика полностью готова противодействовать любым угрозам, которые существуют. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:04

2024-08-16T12:04

2024-08-16T12:17

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика полностью готова противодействовать любым угрозам, которые существуют."Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам военной безопасности в пятницу.По его словам, "я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все".

https://ria.ru/20240815/miro-1966296460.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко