"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах
"ЛизаАлерт" закроет информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в Telegram-канале организации.
"Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников. Мы продолжим работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты", - сообщает "ЛизаАлерт".
Подать заявку для помощи в поиске человека можно по телефону горячей линии, а также заполнив форму на сайте отряда.
"Мы открыты к сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Надеемся, что нам удастся разработать стратегию совместной работы, которая поможет многим людям", - говорится в сообщении.
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