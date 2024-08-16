https://ria.ru/20240816/lizaalert-1966541528.html

"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах

"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах - РИА Новости, 16.08.2024

"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:42

2024-08-16T10:42

2024-08-16T10:42

специальная военная операция на украине

россия

общество

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в Telegram-канале организации. "Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников. Мы продолжим работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты", - сообщает "ЛизаАлерт". Подать заявку для помощи в поиске человека можно по телефону горячей линии, а также заполнив форму на сайте отряда. "Мы открыты к сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Надеемся, что нам удастся разработать стратегию совместной работы, которая поможет многим людям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240813/zhurnalistka-1966032622.html

https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, поисковый отряд "лиза алерт"