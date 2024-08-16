Рейтинг@Mail.ru
"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/lizaalert-1966541528.html
"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах
"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах - РИА Новости, 16.08.2024
"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:42
2024-08-16T10:42
специальная военная операция на украине
россия
общество
поисковый отряд "лиза алерт"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092561_0:22:1203:698_1920x0_80_0_0_e14d239cc48f848e1ee0c03cf6b9ed71.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в Telegram-канале организации. "Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников. Мы продолжим работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты", - сообщает "ЛизаАлерт". Подать заявку для помощи в поиске человека можно по телефону горячей линии, а также заполнив форму на сайте отряда. "Мы открыты к сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Надеемся, что нам удастся разработать стратегию совместной работы, которая поможет многим людям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/zhurnalistka-1966032622.html
https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092561_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_4fe247ab6b4c5af6e5e92237f999f612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, поисковый отряд "лиза алерт"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
"ЛизаАлерт" закроет информацию о приграничных районах

"ЛизаАлерт" закроет информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в целях безопасности принял решение закрыть информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России, сообщили в Telegram-канале организации.
"Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников. Мы продолжим работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты", - сообщает "ЛизаАлерт".
Журналистка Инна Демьяненко - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ
13 августа, 20:41
Подать заявку для помощи в поиске человека можно по телефону горячей линии, а также заполнив форму на сайте отряда.
"Мы открыты к сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Надеемся, что нам удастся разработать стратегию совместной работы, которая поможет многим людям", - говорится в сообщении.
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Увел незнакомец". Новый поворот в деле пропавших 20 лет назад детей
11 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала