https://ria.ru/20240816/lebedev-1966705648.html

В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах

В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах - РИА Новости, 16.08.2024

В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах

В Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов на фоне подготовки Киевом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:34

2024-08-16T22:34

2024-08-16T23:02

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

украина

сумы

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов на фоне подготовки Киевом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов", - сказал он.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

запорожье

украина

сумы

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, украина, сумы, вооруженные силы украины, сергей лебедев