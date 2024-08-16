https://ria.ru/20240816/lebedev-1966705648.html
В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах
В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах - РИА Новости, 16.08.2024
В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах
В Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов на фоне подготовки Киевом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:34
2024-08-16T22:34
2024-08-16T23:02
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украина
сумы
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов на фоне подготовки Киевом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов", - сказал он.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, украина, сумы, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В подполье заявили о съехавшихся в Сумы и Запорожье западных журналистах
Лебедев: в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов