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КС Чехии отклонил два иска ФГУП "Госзагрансобственность" - РИА Новости, 16.08.2024
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22:32 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ks-1966705170.html
КС Чехии отклонил два иска ФГУП "Госзагрансобственность"
КС Чехии отклонил два иска ФГУП "Госзагрансобственность" - РИА Новости, 16.08.2024
КС Чехии отклонил два иска ФГУП "Госзагрансобственность"
Конституционный суд (КС) Чехии отклонил два иска российского ФГУП "Госзагрансобственность" на запреты на управление имуществом РФ в Чехии в связи с нарушением... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:32
2024-08-16T22:32
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ПРАГА, 16 авг – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Чехии отклонил два иска российского ФГУП "Госзагрансобственность" на запреты на управление имуществом РФ в Чехии в связи с нарушением условий их подачи, сообщило в пятницу агентство ЧTK со ссылкой на пресс-службу КС. "Иски отклонены в связи с нарушением процессуальных положений со стороны ФГУП "Госзагрансобственность", которое напрямую обратилось в Конституционный суд вместо того, чтобы в соответствии с законодательством направить иски в административные суды", - цитирует агентство пресс-секретаря КС Камилу Аббаси. В ноябре 2023 года чешские власти внесли ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список и заморозили находящееся в республике госимущество РФ, в состав которого, по данным местных СМИ, входит около 70 объектов, находящихся, в основном, в Праге, Центрально-Чешском крае и городе Карловы Вары на западе страны.
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в мире, чехия, россия, прага
В мире, Чехия, Россия, Прага
КС Чехии отклонил два иска ФГУП "Госзагрансобственность"

КС Чехии отклонил два иска российского ФГУП на запреты управлять имуществом РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 16 авг – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Чехии отклонил два иска российского ФГУП "Госзагрансобственность" на запреты на управление имуществом РФ в Чехии в связи с нарушением условий их подачи, сообщило в пятницу агентство ЧTK со ссылкой на пресс-службу КС.
«
"Иски отклонены в связи с нарушением процессуальных положений со стороны ФГУП "Госзагрансобственность", которое напрямую обратилось в Конституционный суд вместо того, чтобы в соответствии с законодательством направить иски в административные суды", - цитирует агентство пресс-секретаря КС Камилу Аббаси.
В ноябре 2023 года чешские власти внесли ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список и заморозили находящееся в республике госимущество РФ, в состав которого, по данным местных СМИ, входит около 70 объектов, находящихся, в основном, в Праге, Центрально-Чешском крае и городе Карловы Вары на западе страны.
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