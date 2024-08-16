https://ria.ru/20240816/krokus-1966605895.html

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября - РИА Новости, 16.08.2024

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 ноября, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:38

2024-08-16T14:38

2024-08-16T14:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

россия

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 ноября, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Срок следствия по делу продлен до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева. Сегодня Басманный суд Москвы продлил, также до 22 ноября, срок ареста предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20240810/krokus-1965327645.html

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