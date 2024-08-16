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Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября - РИА Новости, 16.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:38 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/krokus-1966605895.html
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября - РИА Новости, 16.08.2024
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября
Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 ноября, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:38
2024-08-16T14:38
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
россия
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 ноября, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Срок следствия по делу продлен до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева. Сегодня Басманный суд Москвы продлил, также до 22 ноября, срок ареста предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20240810/krokus-1965327645.html
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происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Россия, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 ноября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлили до 22 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 ноября, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Срок следствия по делу продлен до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Фонд Магомаева поможет пострадавшим в теракте в "Крокусе"
10 августа, 03:48
Сегодня Басманный суд Москвы продлил, также до 22 ноября, срок ареста предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение
Вчера, 13:57
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрасногорскРоссияМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити Холл
 
 
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