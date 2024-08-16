https://ria.ru/20240816/krokus-1966594284.html

Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение

Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение - РИА Новости, 16.08.2024

Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" — в участии в террористической организации и прохождении обучения РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:57

2024-08-16T13:57

2024-08-16T16:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

россия

мухаммадсобир файзов

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" — в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления терроризма, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Пункт "б" части 3 статьи 205 ("Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы"), часть 2 статьи 205.5 ("Участие в террористической организации"), статья 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), часть 4 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия в составе организованной группы")", — перечислила судья Евгения Николаева статьи УК, которые вменяются исполнителям.Раньше об этих двух статьях обвинения информации не было. Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html

https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html

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красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус, крокус сити холл