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Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение - РИА Новости, 16.08.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:57 16.08.2024 (обновлено: 16:30 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/krokus-1966594284.html
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение - РИА Новости, 16.08.2024
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение
Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" — в участии в террористической организации и прохождении обучения РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:57
2024-08-16T16:30
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
россия
мухаммадсобир файзов
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" — в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления терроризма, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Пункт &quot;б&quot; части 3 статьи 205 (&quot;Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы&quot;), часть 2 статьи 205.5 (&quot;Участие в террористической организации&quot;), статья 205.3 (&quot;Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности&quot;), часть 4 статьи 222 (&quot;Незаконный оборот оружия в составе организованной группы&quot;)&quot;, — перечислила судья Евгения Николаева статьи УК, которые вменяются исполнителям.Раньше об этих двух статьях обвинения информации не было. Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html
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происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Россия, Мухаммадсобир Файзов, Крокус, Крокус Сити Холл
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение

Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" добавили две статьи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" — в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления терроризма, следует из материалов, оглашенных в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Пункт "б" части 3 статьи 205 ("Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы"), часть 2 статьи 205.5 ("Участие в террористической организации"), статья 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), часть 4 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия в составе организованной группы")", — перечислила судья Евгения Николаева статьи УК, которые вменяются исполнителям.

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Раньше об этих двух статьях обвинения информации не было.
Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
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