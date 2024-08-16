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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 16.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:30 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/krokus-1966583046.html
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 16.08.2024
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:30
2024-08-16T13:30
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
россия
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html
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происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Россия, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Крокус
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрасногорскРоссияМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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