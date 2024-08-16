https://ria.ru/20240816/krokus-1966583046.html

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 16.08.2024

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:30

2024-08-16T13:30

2024-08-16T13:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

россия

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус