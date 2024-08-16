Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья Евгения Николаева.
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Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.