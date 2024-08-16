https://ria.ru/20240816/krivoy_rog-1966503142.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:15
2024-08-16T00:15
2024-08-16T00:15
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кривой рог
днепропетровская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы