https://ria.ru/20240816/krasnopol-1966524597.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"

В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.08.2024

В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"

Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:25

2024-08-16T08:25

2024-08-16T08:25

безопасность

ростех

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не уступает аналогичному американскому снаряду Exalibur, заявил РИА Новости представитель компании-производителя боеприпаса "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "УАС "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС "Эскалибур" с учетом текущей обстановки с помехами в зоне СВО", - сказали в компании, отвечая на вопрос, какую вероятность поражения целей обеспечивают сегодня в зоне СВО "Краснополи" и выше ли этот показатель, чем у Exalibur. В августе прошлого года информированный источник сообщил РИА Новости, что, согласно набранной статистике, российские "Краснополи" показывают в зоне спецоперации лучшую точность, чем Exalibur. Собеседник агентства указывал на случаи, когда отечественный снаряд поражает цели прямым попаданием, "в колышек", то есть попадает в центр цели. Для американского снаряда этот показатель существенно хуже. В августе 2023 года начались поставки в войска модернизированных снарядов с повышенной точностью, которые, согласно заявлению "Ростеха", при соблюдении условий применения неизменно поражают цели – в том числе движущиеся. Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Высокая точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.

https://ria.ru/20240217/krasnopol-1927906284.html

https://ria.ru/20240813/krasnopol-1965827310.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех