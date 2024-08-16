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В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.08.2024
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08:25 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/krasnopol-1966524597.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"
В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 16.08.2024
В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"
Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:25
2024-08-16T08:25
безопасность
ростех
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не уступает аналогичному американскому снаряду Exalibur, заявил РИА Новости представитель компании-производителя боеприпаса "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "УАС "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС "Эскалибур" с учетом текущей обстановки с помехами в зоне СВО", - сказали в компании, отвечая на вопрос, какую вероятность поражения целей обеспечивают сегодня в зоне СВО "Краснополи" и выше ли этот показатель, чем у Exalibur. В августе прошлого года информированный источник сообщил РИА Новости, что, согласно набранной статистике, российские "Краснополи" показывают в зоне спецоперации лучшую точность, чем Exalibur. Собеседник агентства указывал на случаи, когда отечественный снаряд поражает цели прямым попаданием, "в колышек", то есть попадает в центр цели. Для американского снаряда этот показатель существенно хуже. В августе 2023 года начались поставки в войска модернизированных снарядов с повышенной точностью, которые, согласно заявлению "Ростеха", при соблюдении условий применения неизменно поражают цели – в том числе движущиеся. Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Высокая точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.
https://ria.ru/20240217/krasnopol-1927906284.html
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безопасность, ростех
Безопасность, Ростех
В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"

"Ростех": "Краснополь" обеспечивает высокую точность в условиях помех в зоне СВО

© Фото : Ростех/TelegramУправляемый артиллерийский боеприпас "Краснополь"
Управляемый артиллерийский боеприпас Краснополь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Ростех/Telegram
Управляемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей в зоне СВО и по совокупности своих характеристик не уступает аналогичному американскому снаряду Exalibur, заявил РИА Новости представитель компании-производителя боеприпаса "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"УАС "Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС "Эскалибур" с учетом текущей обстановки с помехами в зоне СВО", - сказали в компании, отвечая на вопрос, какую вероятность поражения целей обеспечивают сегодня в зоне СВО "Краснополи" и выше ли этот показатель, чем у Exalibur.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц
17 февраля, 03:39
В августе прошлого года информированный источник сообщил РИА Новости, что, согласно набранной статистике, российские "Краснополи" показывают в зоне спецоперации лучшую точность, чем Exalibur. Собеседник агентства указывал на случаи, когда отечественный снаряд поражает цели прямым попаданием, "в колышек", то есть попадает в центр цели. Для американского снаряда этот показатель существенно хуже.
В августе 2023 года начались поставки в войска модернизированных снарядов с повышенной точностью, которые, согласно заявлению "Ростеха", при соблюдении условий применения неизменно поражают цели – в том числе движущиеся.
Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.
Высокая точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Ростех" упростил производство артиллерийского снаряда "Краснополь"
13 августа, 02:07
 
БезопасностьРостех
 
 
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