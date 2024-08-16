https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966556863.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" открылось новое производство косметики

В ОЭЗ "Технополис Москва" открылось новое производство косметики - РИА Новости, 16.08.2024

В ОЭЗ "Технополис Москва" открылось новое производство косметики

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл производство препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии, проект направлен на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:40

2024-08-16T11:40

2024-08-16T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл производство препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии, проект направлен на импортозамещение, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он добавил, что в проект было инвестировано около 390 миллионов рублей."Под руководством мэра Сергея Собянина Москва активно включена в индустриальную повестку и добивается независимости во многих ключевых отраслях. Открытие современного косметического производства в ОЭЗ Москвы позволит выпустить на отечественный рынок продукцию для эстетической медицины на основе передовых научных исследований. Проектные мощности нового предприятия, в которое резидент вложил около 390 миллионов рублей, превышают 700 тысяч единиц продукции в год", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.По его словам, с учетом высокой автоматизации процессов здесь создано более 20 новых рабочих мест.Отмечается, что компания "Мезоформула" занимается разработкой, клиническим тестированием и производством препаратов для эстетической медицины и профессиональной косметологии в рамках международного стандарта GMP."Резидент разместил свое производство площадью 1,5 тысячи квадратных метров на территории "Печатники", которое включает R&D лабораторию, участок стерильного производства, где будет выпускаться до 600 тысяч единиц продукции в год, и участок производства косметики и масок, мощностью до 125 тысяч единиц изделий в год. Сейчас компания начала выпуск пилотных партий продукции, которая имеет регистрационные удостоверения и международные сертификаты соответствия", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.В свою очередь, гендиректор компании Светлана Захарченко заявила, что препараты разработаны для решения различных эстетических проблем.В ДИПП уточнили, что к запуску производства на площадке "Печатники" готовится еще ряд предприятий. В конце 2024 года ожидается старт выпуска первого российского оксигенатора – устройства, которое насыщает кровь кислородом, удаляя из нее углекислый газ."Проект является собственной разработкой компании "Оксикор", получившей статус резидента ОЭЗ столицы в 2023 году. Прибор используется во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности. На сегодня российский рынок оксигенаторов представлен в основном зарубежными аппаратами", – уточнил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.И добавил, что на первом этапе планируется выпуск 10 тысяч аппаратов, далее до 50 тысяч единиц в год, что полностью обеспечит российские лечебные учреждения 100% отечественным оксигенатором.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240813/moskva-1965876601.html

https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов