https://ria.ru/20240816/kor-1966625481.html

В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми

В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми - РИА Новости, 16.08.2024

В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми

Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало помещения групп по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC в Северо-Западном административном округе... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:56

2024-08-16T15:56

2024-08-16T16:01

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало помещения групп по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы после регистрации случая кори у ребенка, сообщается на сайте ведомства. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе в связи с регистрацией случая кори у ребёнка, посещающего группу по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC, город Москва, улица Фабрициуса, дом 22, проведено эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя ИП Александровой О.П… Были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что нарушались требования к приёму детей в организацию, к организации питания детей, к вакцинации сотрудников и прочие. "В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, сотрудниками территориального отдела применены обеспечительные меры – временно запрещена деятельность групп по присмотру и уходу за детьми до вынесения решения судом. Занимаемые помещения опечатаны", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что Тушинским районным судом города Москвы в отношении ИП Александровой О.П. вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. -0-

https://ria.ru/20240726/moskva-1962160120.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь