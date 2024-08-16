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В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми - РИА Новости, 16.08.2024
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15:56 16.08.2024 (обновлено: 16:01 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kor-1966625481.html
В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми
В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми - РИА Новости, 16.08.2024
В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми
Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало помещения групп по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC в Северо-Западном административном округе... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:56
2024-08-16T16:01
происшествия
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москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало помещения групп по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы после регистрации случая кори у ребенка, сообщается на сайте ведомства. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе в связи с регистрацией случая кори у ребёнка, посещающего группу по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC, город Москва, улица Фабрициуса, дом 22, проведено эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя ИП Александровой О.П… Были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что нарушались требования к приёму детей в организацию, к организации питания детей, к вакцинации сотрудников и прочие. "В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, сотрудниками территориального отдела применены обеспечительные меры – временно запрещена деятельность групп по присмотру и уходу за детьми до вынесения решения судом. Занимаемые помещения опечатаны", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что Тушинским районным судом города Москвы в отношении ИП Александровой О.П. вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. -0-
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Москве в СЗАО опечатали помещения групп по присмотру и уходу за детьми

Роспотребнадзор опечатал помещения языкового центра на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало помещения групп по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы после регистрации случая кори у ребенка, сообщается на сайте ведомства.
«
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе в связи с регистрацией случая кори у ребёнка, посещающего группу по присмотру и уходу за детьми языкового центра PLC, город Москва, улица Фабрициуса, дом 22, проведено эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя ИП Александровой О.П… Были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что нарушались требования к приёму детей в организацию, к организации питания детей, к вакцинации сотрудников и прочие.
"В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, сотрудниками территориального отдела применены обеспечительные меры – временно запрещена деятельность групп по присмотру и уходу за детьми до вынесения решения судом. Занимаемые помещения опечатаны", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что Тушинским районным судом города Москвы в отношении ИП Александровой О.П. вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. -0-
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