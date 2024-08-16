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Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram - РИА Новости, 16.08.2024
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09:51 16.08.2024 (обновлено: 13:50 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kommentariy-1966533708.html
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram - РИА Новости, 16.08.2024
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:51
2024-08-16T13:50
происшествия
омск
россия
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщило управление ФСБ по Омской области. "Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", — говорится в релизе. По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС России "участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций". Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://ria.ru/20240722/kurmasheva-1961294662.html
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происшествия, омск, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщило управление ФСБ по Омской области.
"Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", — говорится в релизе.
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По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС России "участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций".
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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ПроисшествияОмскРоссияОмская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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