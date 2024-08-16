https://ria.ru/20240816/kommentariy-1966533708.html

Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram - РИА Новости, 16.08.2024

Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:51

2024-08-16T09:51

2024-08-16T13:50

происшествия

омск

россия

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщило управление ФСБ по Омской области. "Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", — говорится в релизе. По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС России "участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций". Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

https://ria.ru/20240722/kurmasheva-1961294662.html

https://ria.ru/20240321/arest-1934795149.html

омск

россия

омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)