https://ria.ru/20240816/kommentariy-1966533708.html
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram - РИА Новости, 16.08.2024
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:51
2024-08-16T09:51
2024-08-16T13:50
происшествия
омск
россия
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Житель Омска, оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного, задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщило управление ФСБ по Омской области. "Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", — говорится в релизе. По данным следствия, мужчина в июне 2023 года под публикацией в одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного ВС России "участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций". Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), максимальное наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://ria.ru/20240722/kurmasheva-1961294662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного