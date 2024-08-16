https://ria.ru/20240816/komandujuschij-1966641381.html

Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын

Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын - РИА Новости, 16.08.2024

Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын

Бывший командующий боснийских сербов генерал Ратко Младич на прошлой неделе упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил порталу издания "Вечерне Новости"... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:51

2024-08-16T16:51

2024-08-16T16:51

в мире

сребреница

сербия

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Бывший командующий боснийских сербов генерал Ратко Младич на прошлой неделе упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил порталу издания "Вечерне Новости" сын генерала Дарко Младич. Сын 82-летнего генерала на прошедшей неделе отправился в регулярную поездку в Нидерланды, чтобы посетить отца, но в тюрьме в Гааге ему сообщили, что Младич-старший переведен в городскую больницу. "Нам сообщили, что он потерял сознание стоя, упал и сильно ударился головой. Тогда его подняли. Нам сказали, что посещение в тюрьме не состоится, и мы отправились в городскую больницу", - цитирует Дарко Младича портал издания "Вечерне Новости". По его словам, генерал во время его визита был в сознании, но не вспомнил, как именно произошло падение. После двух дней лечения в городской больнице Гааги его вернули в тюрьму. Ранее сын экс-командующего боснийских сербов сообщил РИА Новости, что его отец с апреля почти не встает с кровати, ему трудно разговаривать, поэтому семья и адвокаты не стали расстраивать его новостями о резолюции "о геноциде в Сребренице", которую тогда приняла Генеральная ассамблея ООН по инициативе ФРГ и Руанды. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Россия выступила против документа. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8,1 тысячи человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом. Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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