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КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией

КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 16.08.2024

КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:48

2024-08-16T18:48

2024-08-16T18:48

в мире

пхеньян

россия

москва

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син хон чхоль (посол кндр в москве)

ким чен ын

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. "Мы уверены, что Россия приложит еще более активные усилия для развития двусторонних отношений и усиления тактико-стратегического сотрудничества в антиамериканском едином фронте, в соответствии с уровнем отношений, который благодаря историческому корейско-российскому саммиту в Пхеньяне, возвышен до стратегических отношений", - сказал посол по случаю 79-й годовщины со Дня освобождения Кореи. Посол также выразил надежду на укрепление взаимной поддержки Москвы и Пхеньяна и отметил, что КНДР всегда будет помнить заслуги советских офицеров в деле освобождения Кореи. В свою очередь, директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что визит Владимира Путина в Пхеньян и переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном показали широкие возможности для активизации двусторонних связей и взаимодействия в практических областях. Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.

https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html

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в мире, пхеньян, россия, москва, владимир путин, син хон чхоль (посол кндр в москве), ким чен ын, оон