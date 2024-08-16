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КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
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18:48 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kndr-1966674620.html
КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией
КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией
Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:48
2024-08-16T18:48
в мире
пхеньян
россия
москва
владимир путин
син хон чхоль (посол кндр в москве)
ким чен ын
оон
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. "Мы уверены, что Россия приложит еще более активные усилия для развития двусторонних отношений и усиления тактико-стратегического сотрудничества в антиамериканском едином фронте, в соответствии с уровнем отношений, который благодаря историческому корейско-российскому саммиту в Пхеньяне, возвышен до стратегических отношений", - сказал посол по случаю 79-й годовщины со Дня освобождения Кореи. Посол также выразил надежду на укрепление взаимной поддержки Москвы и Пхеньяна и отметил, что КНДР всегда будет помнить заслуги советских офицеров в деле освобождения Кореи. В свою очередь, директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что визит Владимира Путина в Пхеньян и переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном показали широкие возможности для активизации двусторонних связей и взаимодействия в практических областях. Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html
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в мире, пхеньян, россия, москва, владимир путин, син хон чхоль (посол кндр в москве), ким чен ын, оон
В мире, Пхеньян, Россия, Москва, Владимир Путин, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Ким Чен Ын, ООН
КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Посол КНДР в Москве: республика надеется на дальнейшее укрепление отношений с РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.
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"Мы уверены, что Россия приложит еще более активные усилия для развития двусторонних отношений и усиления тактико-стратегического сотрудничества в антиамериканском едином фронте, в соответствии с уровнем отношений, который благодаря историческому корейско-российскому саммиту в Пхеньяне, возвышен до стратегических отношений", - сказал посол по случаю 79-й годовщины со Дня освобождения Кореи.
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Посол также выразил надежду на укрепление взаимной поддержки Москвы и Пхеньяна и отметил, что КНДР всегда будет помнить заслуги советских офицеров в деле освобождения Кореи.
В свою очередь, директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что визит Владимира Путина в Пхеньян и переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном показали широкие возможности для активизации двусторонних связей и взаимодействия в практических областях.
Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
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В миреПхеньянРоссияМоскваВладимир ПутинСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Ким Чен ЫнООН
 
 
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