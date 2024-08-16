Рейтинг@Mail.ru
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 16.08.2024 (обновлено: 04:58 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kndr-1966514623.html
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын - РИА Новости, 16.08.2024
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:56
2024-08-16T04:58
в мире
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что Россия непременно одержит победу "в священной войне" за достижение мира в регионе и международной справедливости, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Путин 13 августа поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности. Ким Чен Ын в четверг отправил Путину ответную телеграмму, где подтвердил, что северокорейский народ "почтительно" вспоминает подвиги павших советских воинов, которые вместе с корейскими войсками боролись за освобождение Кореи, отдавая свои "бесценные" жизни. Ким Чен Ын подчеркнул, что братство и теплое чувство между армиями и народами двух стран, укрепленные в ходе кровопролитной борьбы с общим врагом, и сегодня служат мощной движущей силой, позволяющей развивать северокорейско-российские отношения дружбы и сотрудничества как всеобъемлющее стратегическое партнерство, стимулировать создание многополярного мира. "Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР также "от всей души" пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в его работе.
https://ria.ru/20240816/kndr-1966514485.html
https://ria.ru/20240806/tramp-1964337942.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0cbc7586d245649efab59690d270d519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын

ЦТАК: Ким Чен Ын уверен в победе РФ в священной войне за мир и справедливость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что Россия непременно одержит победу "в священной войне" за достижение мира в регионе и международной справедливости, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Путин 13 августа поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности. Ким Чен Ын в четверг отправил Путину ответную телеграмму, где подтвердил, что северокорейский народ "почтительно" вспоминает подвиги павших советских воинов, которые вместе с корейскими войсками боролись за освобождение Кореи, отдавая свои "бесценные" жизни.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР
Вчера, 04:54
Ким Чен Ын подчеркнул, что братство и теплое чувство между армиями и народами двух стран, укрепленные в ходе кровопролитной борьбы с общим врагом, и сегодня служат мощной движущей силой, позволяющей развивать северокорейско-российские отношения дружбы и сотрудничества как всеобъемлющее стратегическое партнерство, стимулировать создание многополярного мира.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости", - пишет ЦТАК.
Лидер КНДР также "от всей души" пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в его работе.
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном
6 августа, 10:32
 
В миреРоссияПхеньянКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала