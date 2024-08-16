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Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын - РИА Новости, 16.08.2024
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:56
2024-08-16T04:56
2024-08-16T04:58
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СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что Россия непременно одержит победу "в священной войне" за достижение мира в регионе и международной справедливости, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Путин 13 августа поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности. Ким Чен Ын в четверг отправил Путину ответную телеграмму, где подтвердил, что северокорейский народ "почтительно" вспоминает подвиги павших советских воинов, которые вместе с корейскими войсками боролись за освобождение Кореи, отдавая свои "бесценные" жизни. Ким Чен Ын подчеркнул, что братство и теплое чувство между армиями и народами двух стран, укрепленные в ходе кровопролитной борьбы с общим врагом, и сегодня служат мощной движущей силой, позволяющей развивать северокорейско-российские отношения дружбы и сотрудничества как всеобъемлющее стратегическое партнерство, стимулировать создание многополярного мира. "Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР также "от всей души" пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в его работе.
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в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
ЦТАК: Ким Чен Ын уверен в победе РФ в священной войне за мир и справедливость
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи и выразил твердую уверенность, что Россия непременно одержит победу "в священной войне" за достижение мира в регионе и международной справедливости, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Путин 13 августа поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне
договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности. Ким Чен Ын в четверг отправил Путину ответную телеграмму, где подтвердил, что северокорейский народ "почтительно" вспоминает подвиги павших советских воинов, которые вместе с корейскими войсками боролись за освобождение Кореи, отдавая свои "бесценные" жизни.
Ким Чен Ын подчеркнул, что братство и теплое чувство между армиями и народами двух стран, укрепленные в ходе кровопролитной борьбы с общим врагом, и сегодня служат мощной движущей силой, позволяющей развивать северокорейско-российские отношения дружбы и сотрудничества как всеобъемлющее стратегическое партнерство, стимулировать создание многополярного мира.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости", - пишет ЦТАК.
Лидер КНДР также "от всей души" пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в его работе.