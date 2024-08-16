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КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов
КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов - РИА Новости, 16.08.2024
КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов
Корпорация (КМСП) организовала специальную горячую линию для работы с обращениями представителей малого и среднего бизнеса приграничных регионов, в которых... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:00
2024-08-16T10:00
2024-08-16T10:31
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Корпорация (КМСП) организовала специальную горячую линию для работы с обращениями представителей малого и среднего бизнеса приграничных регионов, в которых действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба компании.Обратиться на нее можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Каждое обращение от предпринимателей Курской, Белгородской и Брянской областей будет рассматриваться в индивидуальном порядке."Им сейчас особенно нужна оперативная помощь и правовые консультации. Накануне мы объявили о начале предоставления отсрочек и кредитных каникул предпринимателям Курской, Белгородской и Брянской областей. При этом у местных МСП есть много других вопросов, которые также требуют безотлагательного решения или консультаций. Теперь их можно адресовать специалистам, юристам нашей горячей линии и получить помощь в решении их проблем", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Он добавил, что по большинству вопросов функционирования малого и среднего бизнеса в приграничных регионах сотрудники КМСП будут сразу консультировать предпринимателей. При необходимости к решению проблем будут дополнительно подключаться профильные специалисты Корпорации или представители других министерств и ведомств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Брянская область, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Корпорация (КМСП) организовала специальную горячую линию для работы с обращениями представителей малого и среднего бизнеса приграничных регионов, в которых действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба компании.
Обратиться на нее можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Каждое обращение от предпринимателей Курской, Белгородской и Брянской областей будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
"Им сейчас особенно нужна оперативная помощь и правовые консультации. Накануне мы объявили о начале предоставления отсрочек и кредитных каникул предпринимателям Курской, Белгородской и Брянской областей. При этом у местных МСП есть много других вопросов, которые также требуют безотлагательного решения или консультаций. Теперь их можно адресовать специалистам, юристам нашей горячей линии и получить помощь в решении их проблем", — отметил генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Он добавил, что по большинству вопросов функционирования малого и среднего бизнеса в приграничных регионах сотрудники КМСП будут сразу консультировать предпринимателей. При необходимости к решению проблем будут дополнительно подключаться профильные специалисты Корпорации или представители других министерств и ведомств.