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КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов

КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов - РИА Новости, 16.08.2024

КМСП открыла горячую линию для предпринимателей из приграничных регионов

Корпорация (КМСП) организовала специальную горячую линию для работы с обращениями представителей малого и среднего бизнеса приграничных регионов, в которых... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:00

2024-08-16T10:00

2024-08-16T10:31

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Корпорация (КМСП) организовала специальную горячую линию для работы с обращениями представителей малого и среднего бизнеса приграничных регионов, в которых действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба компании.Обратиться на нее можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Каждое обращение от предпринимателей Курской, Белгородской и Брянской областей будет рассматриваться в индивидуальном порядке."Им сейчас особенно нужна оперативная помощь и правовые консультации. Накануне мы объявили о начале предоставления отсрочек и кредитных каникул предпринимателям Курской, Белгородской и Брянской областей. При этом у местных МСП есть много других вопросов, которые также требуют безотлагательного решения или консультаций. Теперь их можно адресовать специалистам, юристам нашей горячей линии и получить помощь в решении их проблем", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Он добавил, что по большинству вопросов функционирования малого и среднего бизнеса в приграничных регионах сотрудники КМСП будут сразу консультировать предпринимателей. При необходимости к решению проблем будут дополнительно подключаться профильные специалисты Корпорации или представители других министерств и ведомств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, брянская область, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса