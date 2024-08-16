https://ria.ru/20240816/kitay-1966555145.html
В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией
В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы укреплять взаимное доверие и постоянно продвигать отношения на новый уровень, заявили РИА Новости в МИД КНР. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:34
2024-08-16T11:34
2024-08-16T11:39
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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы укреплять взаимное доверие и постоянно продвигать отношения на новый уровень, заявили РИА Новости в МИД КНР."В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая и открытие годов культуры России и Китая. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, постоянно укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, развивать дружбу, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень", - сказали в МИД.При этом, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Россию, в ведомстве сказали, что "не располагают информацией, которую могут предоставить".
https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией
МИД Китая: Пекин готов продвигать отношения с Москвой на новый уровень
ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы укреплять взаимное доверие и постоянно продвигать отношения на новый уровень, заявили РИА Новости в МИД КНР.
"В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая и открытие годов культуры России и Китая. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, постоянно укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, развивать дружбу, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень", - сказали в МИД.
При этом, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна
в Россию, в ведомстве сказали, что "не располагают информацией, которую могут предоставить".