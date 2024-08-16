https://ria.ru/20240816/kitay-1966555145.html

В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией

В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией - РИА Новости, 16.08.2024

В Китае заявили о готовности укреплять взаимное доверие с Россией

Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы укреплять взаимное доверие и постоянно продвигать отношения на новый уровень, заявили РИА Новости в МИД КНР. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:39

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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы укреплять взаимное доверие и постоянно продвигать отношения на новый уровень, заявили РИА Новости в МИД КНР."В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая и открытие годов культуры России и Китая. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, постоянно укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, развивать дружбу, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень", - сказали в МИД.При этом, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Россию, в ведомстве сказали, что "не располагают информацией, которую могут предоставить".

https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, в мире