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Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане - РИА Новости, 16.08.2024
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09:35 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kitay-1966531045.html
Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане
Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане - РИА Новости, 16.08.2024
Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане
Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:35
2024-08-16T09:35
в мире
технологии
тихий океан
южно-китайское море
гуам
народно-освободительная армия китая
наука
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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической координации" между радарами, развернутыми по всему Тихому океану, пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на исследователей. Группа исследователей под руководством профессора Университета информации и инженерии войск стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжоу Чанлиня создала платформу для обработки данных, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям. Как пишет SCMP, эта система с искусственным интеллектом может анализировать различные сигналы для идентификации паттернов электронной тактической координации между разными типами радаров, принадлежащих разным странам в разных локациях. По словам ученых, система может также идентифицировать неизвестные типы радаров, точно угадывая их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывая будущее развертывание иностранных военно-морских флотов. Ученые сообщили, что с помощью системы им удалось отследить "таинственные сигналы", которые неоднократно появлялись в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Алеутских островах близ Аляски. Они отметили, что характеристики электромагнитных сигналов свидетельствуют о существовании "тактической координации" между военными радарами, развернутыми в этих районах в Тихом океане. "Впервые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) публично продемонстрировала свою способность осуществлять радиоэлектронную разведку по всему миру, на основе конкретных целей и фактических разведывательных данных", - сказали исследователи. По словам команды исследователей, Китай и его конкуренты каждый день вступают в электронное противостояние по всему миру. По их словам, это способствует генерированию большого объема сигнальных данных, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах.
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в мире, технологии, тихий океан, южно-китайское море, гуам, народно-освободительная армия китая, наука
В мире, Технологии, Тихий океан, Южно-Китайское море, Гуам, Народно-освободительная армия Китая, Наука
Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане

Китайские ученые с помощью ИИ отследили координацию радаров в Тихом океане

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихий океан
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической координации" между радарами, развернутыми по всему Тихому океану, пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на исследователей.
Группа исследователей под руководством профессора Университета информации и инженерии войск стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжоу Чанлиня создала платформу для обработки данных, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям.
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Как пишет SCMP, эта система с искусственным интеллектом может анализировать различные сигналы для идентификации паттернов электронной тактической координации между разными типами радаров, принадлежащих разным странам в разных локациях.
По словам ученых, система может также идентифицировать неизвестные типы радаров, точно угадывая их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывая будущее развертывание иностранных военно-морских флотов.
Ученые сообщили, что с помощью системы им удалось отследить "таинственные сигналы", которые неоднократно появлялись в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Алеутских островах близ Аляски.
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Они отметили, что характеристики электромагнитных сигналов свидетельствуют о существовании "тактической координации" между военными радарами, развернутыми в этих районах в Тихом океане.
"Впервые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) публично продемонстрировала свою способность осуществлять радиоэлектронную разведку по всему миру, на основе конкретных целей и фактических разведывательных данных", - сказали исследователи.
По словам команды исследователей, Китай и его конкуренты каждый день вступают в электронное противостояние по всему миру. По их словам, это способствует генерированию большого объема сигнальных данных, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах.
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