https://ria.ru/20240816/kitay-1966531045.html

Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане

Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане - РИА Новости, 16.08.2024

Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане

Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:35

2024-08-16T09:35

2024-08-16T09:35

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ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической координации" между радарами, развернутыми по всему Тихому океану, пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на исследователей. Группа исследователей под руководством профессора Университета информации и инженерии войск стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжоу Чанлиня создала платформу для обработки данных, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям. Как пишет SCMP, эта система с искусственным интеллектом может анализировать различные сигналы для идентификации паттернов электронной тактической координации между разными типами радаров, принадлежащих разным странам в разных локациях. По словам ученых, система может также идентифицировать неизвестные типы радаров, точно угадывая их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывая будущее развертывание иностранных военно-морских флотов. Ученые сообщили, что с помощью системы им удалось отследить "таинственные сигналы", которые неоднократно появлялись в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Алеутских островах близ Аляски. Они отметили, что характеристики электромагнитных сигналов свидетельствуют о существовании "тактической координации" между военными радарами, развернутыми в этих районах в Тихом океане. "Впервые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) публично продемонстрировала свою способность осуществлять радиоэлектронную разведку по всему миру, на основе конкретных целей и фактических разведывательных данных", - сказали исследователи. По словам команды исследователей, Китай и его конкуренты каждый день вступают в электронное противостояние по всему миру. По их словам, это способствует генерированию большого объема сигнальных данных, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

https://ria.ru/20231006/ii-1900855011.html

тихий океан

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, тихий океан, южно-китайское море, гуам, народно-освободительная армия китая, наука