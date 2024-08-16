Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане
Китайские ученые с помощью ИИ отследили координацию радаров в Тихом океане
Тихий океан. Архивное фото
ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Китайское устройство радиоэлектронной борьбы, оснащенное искусственным интеллектом, отследило электромагнитные сигналы, которые свидетельствуют о "тактической координации" между радарами, развернутыми по всему Тихому океану, пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на исследователей.
Группа исследователей под руководством профессора Университета информации и инженерии войск стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжоу Чанлиня создала платформу для обработки данных, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям.
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Как пишет SCMP, эта система с искусственным интеллектом может анализировать различные сигналы для идентификации паттернов электронной тактической координации между разными типами радаров, принадлежащих разным странам в разных локациях.
По словам ученых, система может также идентифицировать неизвестные типы радаров, точно угадывая их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывая будущее развертывание иностранных военно-морских флотов.
Ученые сообщили, что с помощью системы им удалось отследить "таинственные сигналы", которые неоднократно появлялись в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Алеутских островах близ Аляски.
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Они отметили, что характеристики электромагнитных сигналов свидетельствуют о существовании "тактической координации" между военными радарами, развернутыми в этих районах в Тихом океане.
"Впервые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) публично продемонстрировала свою способность осуществлять радиоэлектронную разведку по всему миру, на основе конкретных целей и фактических разведывательных данных", - сказали исследователи.
По словам команды исследователей, Китай и его конкуренты каждый день вступают в электронное противостояние по всему миру. По их словам, это способствует генерированию большого объема сигнальных данных, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах.
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