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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:47 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kiev-1966504887.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:47
2024-08-16T00:47
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Киеве взрывы, власти сообщают о работе ПВО", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 00.06 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
«
"В Киеве взрывы, власти сообщают о работе ПВО", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 00.06 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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