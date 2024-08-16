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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:47
2024-08-16T00:47
2024-08-16T00:47
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Киеве взрывы, власти сообщают о работе ПВО", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 00.06 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы