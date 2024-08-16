https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки - РИА Новости, 16.08.2024

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

"Это не я", "це не я", "я ничого не знав", — несется сейчас с просторов Незалежной. Деятели нацистского режима испуганно оправдываются — нет, мы не взрывали... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:07

аналитика

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нато

владимир зеленский

валерий залужный

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"Это не я", "це не я", "я ничого не знав", — несется сейчас с просторов Незалежной. Деятели нацистского режима испуганно оправдываются — нет, мы не взрывали "Северный поток — 2"! Но у The Wall Street Journal все ходы записаны. Там точно знают, как было дело.Оказывается, решение уничтожить российско-немецкий трубопровод на дне Балтийского моря было принято по пьяни. Майской ночью 2022 года, раздухарившись после обильных возлияний, некие офицеры ВСУ и примкнувшие к ним украинские бизнесмены решили, что круто будет взорвать "Северный поток". Сказано — сделано.Под контролем некоего генерала собрали триста тысяч долларов, нашли дайверов, въехали в Польшу, завезли туда сотни килограммов взрывчатки, спокойно провезли ее в порт, арендовали яхту "Андромеда", вывесили на ней украинский флаг (чтоб уж точно ни у кого сомнений не осталось) и поплыли осуществлять грандиозный теракт. Всю операцию курировал Валерий Залужный.Владимир Зеленский об этом плане все знал и одобрял. Когда о готовящейся операции узнали в ЦРУ, американцы позвонили главнацисту, сказали "ай-я-яй, не надо". И он пообещал подрыв отменить. Однако Залужный Зеленского не послушал. В результате 26 сентября 2002 года две ветки "Северного потока" были взорваны. Европа осталась без российского газа.Полет фантазии тут столь хорош, что отдыхает даже "Майская ночь, или Утопленница". И как-то жаль тут придираться к деталям. Но все-таки: как же украинцы смогли перейти закрытую границу с Польшей, а потом спокойно провезти через чужую страну огромное количество взрывчатки?Что это за волшебные чудо-дайверы, которые могут нырять на восемьдесят метров и часами тусоваться там на дне, прикрепляя взрывчатку к трубопроводу? WSJ поясняет нам, что это еще в Крыму такие дайверы тренировались до 2014 года и там на украинской базе были боевые дельфины. Ну дельфины, конечно, многое объясняют.Просто волшебно выглядит рассуждение о том, что, покидая "Андромеду", чудо-террористы не стали убирать за собой, в результате чего немецкие силовики нашли там и взрывчатку, и следы ДНК, и отпечатки пальцев всех членов экипажа. Странно, что сразу паспорта не обнаружили. Ну и прекраснее всего, конечно, украинский флажок, который эти деятели с самого начала прикрепили на мачту "Андромеды". "Штирлиц шел по Унтер-ден-Линден, а за ним волочились стропы парашюта..."Понятно, что вся эта развесистая клюква сработана, чтобы отвести подозрения от американцев, чей президент практически открыто анонсировал уничтожение "Северных потоков". Только у американцев были все технические средства для осуществления такой сложной операции, только им она принесла огромную реальную выгоду — они подмяли под себя европейский рынок газа.Однако сентябрьский взрыв, который так никому и не позволяли раскрыть, портил имидж США в глазах всего мира. Руководство любой страны складывало два и два — байденовские угрозы и возможности американского ВМФ — и приходило к выводу, что в следующий раз дядя Сэм точно так же отрубит газ (или нефть), кому захочет. Например, подорвет газопровод, ведущий в Турцию. И как тогда будут разруливать ситуацию эти члены НАТО? Поэтому пришлось назначить виновных.Характерно, что американцы притопили Киев в четыре руки с Германией. Им не впервой разыгрывать такие комбинации — именно американо-немецкий тандем стоял за решением не пускать Украину в полноправные члены НАТО, но при этом продолжать махать перед ней этой морковкой.Да, Вашингтон, безусловно, в данном тандеме играет ведущую роль, однако именно сейчас у американцев наступил сложный предвыборный период. Камалу Харрис будут протаскивать в Белый дом всеми возможными средствами, и тут очень нужна будет помощь всех вассалов — чтобы те сразу синхронно изобразили общий "одобрямс" и всемирное ликование по поводу ее избрания.Поэтому Германии был сделан такой подарок — ее расследование взрыва на "Северных потоках" было одобрено и поддержано из-за океана. Немцам позволили найти украинских чудо-дайверов во главе с неким Владимиром Ж. и даже выдать ордера на их арест. Правда, эти супергерои уже ускользнули на Украину, причем, согласно WSJ, это случилось по небрежности поляков — шпилька в адрес Варшавы, любимой жены США в европейском гареме, тоже должна умаслить немецкое руководство.И вот в глазах международной общественности авторами грандиозного теракта, приведшего к резкому падению уровня жизни в Европе, развалу германской индустрии и утоплению многомиллиардных немецких инвестиций, оказались вожди киевского режима. Залужный — потому что курировал эту операцию. Зеленский — потому что не смог предотвратить. А их хозяева из Вашингтона совершенно не при делах. И Олаф Шольц тоже как бы ни при чем: "Не виноватая я, он сам пришел!".Вот и ответ тем немецким политикам, которые спрашивали у канцлера Шольца, что он знал о подготовке взрывов на "Северном потоке"? Ничего не знал. Это все чудо-дайверы с украинским флагом.Руководители Незалежной дожили до той стадии, когда политическая марионетка превращается в вешалку. Хозяева вешают на нее ответственность за все свои преступления, провалы и неудачи. Всем тем, кто кричит сейчас "это не я!", придется еще не раз удивляться: если доживут, на них скинут и экономический кризис Запада, и обескураживающее воровство западных элит, и военные провалы, и вообще все. Ключевое тут "если доживут".

https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html

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https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html

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аналитика, киев, польша, европа, германия, нато, владимир зеленский, валерий залужный, северный поток, сша, северный поток — 2